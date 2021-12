Cs Huelva asegura "facilitar la financiación directa" para Tharsis y La Redondela por "apostar por el municipalismo"

HUELVA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Huelva y portavoz adjunto del partido liberal, Julio Díaz, ha asegurado este viernes que el partido "facilita la financiación directa", en su "compromiso con el municipalismo", con la aprobación en el Parlamento de Andalucía de la Ley de Financiación de las Entidad Local Autónoma (ELA) y que "va a nutrir de recursos a Tharsis y La Redondela, donde viven más de 3.000 onubenses".

Díaz ha señalado, a través de un comunicado, que estas localidades tenían "dificultades de financiación para prestar los servicios básicos que le son propios, igual que en las otras 36 que aglutinan a más de 60.000 andaluces por toda la comunidad", por lo que "era necesario proporcionarles financiación y devolverles autonomía financiera y desdibujar la dependencia que tenían de los municipios matrices desde la ley de 2013".

El parlamentario liberal ha subrayado que se trataba de "un compromiso adquirido por el Gobierno de Cs y, en particular, por el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, "con el que, una vez más, Ciudadanos cumple". De esta forma, ha señalado, "corregimos un error histórico de más de tres décadas que el PSOE no supo o no quiso solucionar".

Díaz ha detallado que "los primeros recursos, 2,5 millones de euros, que ya están consolidados como financiación incondicionada con un fondo estructural anual revisable, ya los cobraron en junio de 2021 y así será los próximos años". De estos fondos, Tharsis y La Redonda han recibido 213.500 euros, a lo que se suma que "ahora las ELA podrán acceder directamente a la Participación en los Impuestos de la Comunidad autónoma (Patrica).

"Además también van a poder participar directamente en las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que crean empleo en nuestros núcleos rurales, y optar a todas las ayudas, subvenciones y proyectos de la Junta de Andalucía de forma directa".

El portavoz adjunto del partido liberal en el Parlamento ha defendido que "son recursos que van directamente al mundo rural, a la lucha contra la despoblación, a generar oportunidades en nuestros pueblos, en los pueblos de Huelva, y esta es la apuesta decidida por el municipalismo de Cs en el Gobierno de Andalucía".

Finalmente, Díaz ha recordado que esta ley contó con el apoyo mayoritario de todos los grupos parlamentarios, incluso los parlamentarios no adscritos, pero, ha subrayado, "no con el apoyo de Vox, que está con la calculadora electoral en la mano, solo tratando de dar más madera a la candidatura de Santiago Abascal".

"Vox está olvidando a nuestros pueblos y ciudades, está olvidando al mundo rural y en este caso se ha posicionado sorprendentemente en contra de estos recursos que van directamente a nuestras ELA desde el Gobierno de Andalucía para que los presidentes de las ELA puedan solucionar los problemas que tienen sus vecinos", ha concluido.