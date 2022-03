Cs Huelva asegura que está haciendo por la Igualdad en la Junta "más que los gobiernos socialistas anteriores"

HUELVA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de Ciudadanos (Cs) y delegada territorial de Turismo, María Ángeles Muriel, ha asegurado este viernes que su partido está haciendo por la Igualdad en la Junta "más que los gobiernos socialistas anteriores".

Tras esto, ha pedido "al PSOE que no venga a darnos lecciones de igualdad y deje de faltar a la verdad" porque "no hemos dado ni un paso atrás en derechos de la mujer, porque destinamos más recursos y medios que nunca y porque estos presupuestos se ejecutan y no se quedan guardados en un cajón", ha afirmado, según recoge el partido en un comunicado.

Con estas palabras, Muriel ha salido al paso de las críticas socialistas y ha lamentado que "el PSOE defiende una igualdad de pancartas pero sus gobiernos han sido unos pésimos gestores". "Esto ha perjudicado a las mujeres onubenses, sobre todo a las víctimas de violencia de género, que podrían haber dispuesto de muchos más recursos", ha advertido.

Según ha detallado, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en 2018, el último año del Gobierno de Susana Díaz recoge que "solo se ejecutaron 250.000 euros de los 15,3 millones que Andalucía recibió del Pacto de Estado contra la violencia de género".

"Ese mismo año solo se ejecutó 1,2 millones de los 4,5 millones presupuestados en el programa de Protección contra la violencia de género. Además, el Tribunal de Cuentas en su informe ha concluido que el IAM contrató y dio subvenciones sin justificar. Que no intenten dar lecciones de igualdad con tan pobres resultados y dejen de patrimonializar la defensa de los derechos de la mujer", ha criticado.

Muriel ha asegurado que "todas las incidencias detectadas en el mandato anterior ya han sido resueltas" por la Junta, de modo que "ya no hay subvenciones excepcionales y todas las licitaciones de contratos se publican en el portal de transparencia".

Además, ha manifestado que la Consejería ha dado un impulso "sustancial" a las políticas de igualdad, "con más presupuesto y medidas que en la anterior legislatura".

"El objetivo de Ciudadanos es lograr una igualdad plena y efectiva, superando cualquier tipo de discriminación y en esta tarea seguimos empeñados", ha asegurado, tras concluir que "la defensa de la igualdad es una línea roja para el Gobierno del cambio frente al negacionismo, como hemos demostrado una y otra vez durante esta legislatura".