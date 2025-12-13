El CSIC diseñará y realizará el seguimiento del proyecto de inclusión de colectivos vulnerables en Doñana

Archivo - Asentamientos en el entorno de Doñana en Huelva. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha encomendado a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el diseño de la intervención y sistema de seguimiento y evaluación de la Línea 13.3 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana, sobre la promoción de la inclusión social y laboral de los colectivos en situación de vulnerabilidad de la zona.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado publicado este viernes, que indica que el presupuesto de ejecución se valora económicamente en un total de 22.747 euros, a realizar en un pago único por las actividades realizadas en el ejercicio 2025, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y se constituirá una Comisión mixta de seguimiento para el seguimiento de la aplicación de la encomienda.

Señala el Ministerio de Inclusión que el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en coordinación con otros departamentos ministeriales, presentó en noviembre de 2023 el 'Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana', que de forma complementaria al Marco de 2022 diseña un proyecto de territorio que "no sólo dinamiza e intensifica la transición ecológica, sino que al mismo tiempo busca mejorar las condiciones sociales y económicas de la zona".

En el citado marco, se reconoce en su Línea 13 la "necesidad" de mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de las personas que viven de forma temporal o permanente en esta demarcación territorial, para evitar también "el riesgo de su despoblación" y, de manera más específica, la Línea 13.3 --impulsada por la Secretaria General de Inclusión-- se dedica a la promoción de la inclusión social y laboral de los colectivos en situación de vulnerabilidad de la zona, incluyendo a los temporeros agrícolas extranjeros.

Para el desarrollo de esta línea, la Secretaría General de Inclusión está impulsando, "teniendo en cuenta las evidencias científicas obtenidas de los proyectos piloto del llamado Laboratorio de Políticas de Inclusión desarrollado entre 2021 y 2024", un programa de actuación con los 14 municipios que integran el ámbito subjetivo del Marco --en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla--, para el establecimiento de un dispositivo de triaje social "como herramienta de primera acogida y atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad en los servicios sociales comunitarios de los municipios de Doñana".

Explica el texto del BOE que, en el marco de este proyecto, se persigue "tanto el hecho de contar con un protocolo de atención y un equipo multidisciplinar que realice un diagnóstico de las situaciones de exclusión como el ofrecimiento de un acompañamiento personalizado a los participantes a través de la construcción de itinerarios de inclusión".

De la misma forma, el proyecto establecerá un sistema de seguimiento "adecuado" para el estudio de la exclusión y la evaluación del efecto de las medidas puestas en marcha. Por ello, teniendo en cuenta la configuración del proyecto, la Secretaría General de Inclusión precisa desarrollar una serie de actuaciones de carácter técnico para el diseño de la intervención y el establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación, "al no disponer de los medios técnicos idóneos para dichas actuaciones".

Así las cosas, realiza esta encomienda al CSIC por contar con el conocimiento "experto" y los programas de tratamiento estadístico necesarios "para llevar a cabo una evaluación cuantitativa de políticas públicas en el área de Inclusión social" y subraya que entre las funciones del CSIC están la de informar, asistir y asesorar en materia de ciencia y tecnología a entidades públicas y privadas, "conforme a los principios de suficiencia financiera, imparcialidad, independencia y confidencialidad".

EL DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN

El diseño de la intervención incluye un primer paso en el proceso que requiere una comprensión "precisa y contextualizada" de a quién está dirigida la acción (población objetivo) y se prioriza una población con altos niveles de vulnerabilidad social que son: Personas inmigrantes temporeras recién llegadas, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes en riesgo de exclusión, otros colectivos desfavorecidos en el entorno de Doñana.

De este modo, se realizarán itinerarios de inclusión individualizados desarrollados a partir de la valoración multidimensional realizada por equipos interdisciplinarios --trabajo social, salud mental, empleo, mediación, etc.--, que se estructurarán en torno a componentes como inserción laboral, formación lingüística, apoyo psicosocial y jurídico, promoción del acceso a servicios básicos, mediación intercultural, o apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Los itinerarios personalizados se estructurarán a partir de un diagnóstico integral inicial en torno a cuatro dimensiones clave: Recursos materiales, salud --incluida la salud mental--, factores psicosociales y competencias laborales.

Para hacer efectivas la línea 13 de actuación, el pasado 18 de junio de 2025 se firmó un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Inclusión y los 14 ayuntamientos del área de influencia de Doñana. Este acuerdo constituía el paso previo para la aprobación de dos Reales Decretos de concesión directa de subvenciones a estas entidades locales, donde se concretarán las actuaciones a realizar: uno para las líneas 13.1 y 13.2, cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Estado de Migraciones, y otro para la línea 13.3, impulsada por la Secretaría General de Inclusión.

Para la ejecución de estas tres líneas, se ha previsto en el ejercicio 2025 una dotación total de seis millones de euros: 500.000 euros para la Línea 13.1 de prevención y sensibilización, 500.000 euros para la Línea 13.2 de normalización documental y cuatro millones de euros para la Línea 13.3 de inclusión sociolaboral.

Las actuaciones correspondientes a prevención y sensibilización (Línea 13.1) se ejecutarán en ocho de los 14 términos municipales --Almonte, Moguer, Rociana del Condado, Bollullos Par del Condado, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Bonares e Hinojos--. Asimismo, el Plan de Salud Mental 2025-2027 contempla líneas específicas para colectivos vulnerables, mientras la línea 13.4 se centra en facilitar el acceso a un alojamiento digno para las personas temporeras agrícolas para la erradicación de los asentamientos chabolistas en Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera (Huelva).