Cuatro de los cinco concejales no adscritos de Almonte (Huelva) impulsan la nueva formación 'Almonte 100X100'

Archivo - El presidente de la nueva formación 'Almonte 100x100' y exedil del PP, Miguel Ángel Jiménez. - JUANJO MORENO/ALMONTE 100X100 - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Cuatro de los cinco concejales del grupo de no adscritos del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), tres exediles del PP y uno del PSOE, han impulsado una la formación política en la localidad, 'Almonte 100X100', de ámbito "estrictamente local". La misma cuenta con Ernesto Abel Herrera, Jhonatan Domínguez y Miguel Ángel Jiménez --quiénes pertenecían al PP-- y el cuarto edil es José Luis Carrillo --antes del PSOE--.

Según ha indicado la formación en una nota, la misma se constituye "con vocación municipalista" y con el objetivo de "ofrecer una alternativa centrada en los intereses generales del municipio", en un momento en el que "muchos vecinos vienen expresando cansancio y una sensación de orfandad ante la situación política y la gestión municipal".

El presidente de la formación, Miguel Ángel Jiménez, explica que el proyecto surge tras "un proceso de escucha y conversación con ciudadanos y colectivos". "En los últimos meses, mucha gente nos ha trasladado que Almonte necesita una opción nueva, útil y valiente, que mire hacia el futuro para sacar al municipio de la espiral en la que se encuentra inmerso desde hace décadas", ha señalado.

La creación de Almonte 100x100 se produce después de "una etapa marcada por tensiones políticas" que han desembocado en "la condición de concejales no adscritos de quienes impulsan esta nueva formación". En ese contexto, Jiménez apunta que la decisión de "dar un paso adelante" responde a "la necesidad de que exista una herramienta política propia" y estrictamente local, "capaz de impulsar" los tres núcleos de población del municipio.

En esa línea, la nueva formación subraya además su voluntad de convertirse en una fuerza "transversal, abierta a personas de sensibilidades distintas, con un denominador común". "Nuestra aspiración es construir un espacio donde convivan quienes piensan diferente en lo ideológico, pero coinciden en lo esencial, que el Ayuntamiento debe servir al interés general. Queremos unir a los vecinos alrededor de soluciones concretas para Almonte, El Rocío y Matalascañas", ha afirmado Jiménez.

'Almonte 100x100' sitúa su nacimiento también como "respuesta al deterioro democrático" que, a su juicio, "ha sufrido el municipio en la última legislatura", con un gobierno local "incapaz de escuchar y que ha normalizado el enfrentamiento y la descalificación". "La política municipal exige respeto institucional, diálogo y soluciones, conceptos que no maneja el actual equipo de Gobierno", sostiene Jiménez.

La formación critica la política fiscal del equipo de gobierno y el estado de los servicios públicos. "Se ha subido la presión fiscal de manera indiscriminada mientras los servicios públicos se deterioran a pasos agigantados. La gente paga más y recibe menos, y eso es inaceptable", afirma su presidente.

En materia de contratación y gestión, 'Almonte 100x100' denuncia un modelo "basado en la externalización y en la falta de transparencia", con contratos "que terminan siempre en las mismas manos y comprometen el futuro del municipio". "Se externalizan servicios, se firman contratos que perjudican los intereses generales y que hipotecan Almonte durante décadas, sin la transparencia y la rendición de cuentas que exige una administración pública", ha declarado Jiménez.

La nueva formación también expresa su "preocupación" por la gestión del patrimonio municipal y advierte del "riesgo" de "consolidar decisiones difíciles de revertir en el futuro". Para Jiménez, el municipio está "siendo arrastrado por un político al que se la ha pasado el arroz". "Hay una manera de hacer política que está claramente caduca. Almonte debe de empezar a mirar hacia delante, con una gestión seria y un gobierno que respete a su gente", ha añadido.

Frente a este escenario, plantea una alternativa basada en "escucha, transparencia y control", con una acción política "enfocada en los problemas cotidianos y en la mejora de los servicios". "Nosotros venimos a hacer lo contrario de lo que se ha normalizado. Queremos escuchar antes de decidir, explicar antes de imponer y rendir cuentas siempre. No queremos un Almonte enfrentado a todo y a todos, queremos un Almonte a la vanguardia, que coopere y que lidere", ha concluido.

En los próximos días, la formación anunciará una agenda de encuentros con vecinos y colectivos para recoger propuestas y trasladarlas a "una hoja de ruta municipal".