Cuatro investigados por la explosión de una embarcación dedicada al 'petaqueo' en la ría de Punta Umbría (Huelva)

Imagen de la explosión de una embarcación en la ría de Punta Umbría (Huelva). - GUARDIA CIVIL

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntos autores de un delito de estragos y daños al producirse una explosión en una embarcación dedicada al 'petaqueo' de combustible para el narcotráfico en la ría de Punta Umbría (Huelva) el pasado 8 de noviembre de madrugada y por la que acabaron heridos dos de sus tripulantes.

Según informa el Instituto Armado en una nota, los hechos sucedieron sobre las 05,30 horas cuando se produjo el incendio de una embarcación por el que resultando gravemente heridos con quemaduras y fracturas dos de sus dos tripulantes. Las llamas afectaron también a otras cinco embarcaciones que estaban fondeadas en el mismo lugar, provocando en las mismas daños valorados en 82.000 euros.

Tras investigaciones para esclarecer lo sucedido, los agentes pudieron averiguar que la embarcación transportaba una gran cantidad de garrafas con combustible de las utilizadas para el abastecimiento de narcolanchas, las cuales pudieron arder debido a una chispa del motor, provocando la explosión.

Por ello, tras recabar "suficientes" indicios, investigan a cuatro vecinos de la localidad por su implicación en estos hechos, de los cuales dos de ellos son los tripulantes heridos y otros dos que colaboraron en el repostaje de las garrafas de gasolina en una gasolinera de la localidad, así como en el almacenaje en un local sin actividad actual y su posterior traslado a la embarcación siniestrada.

La operación se ha llevado a cabo por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Punta Umbría (Huelva) y las diligencias siguen abiertas, ya que sospechan que podría haber más personas implicadas.

Desde la Guardia Civil alertan de que este tipo de combustible es "altamente inflamable" y "si no se toman las medidas de seguridad oportunas para su almacenamiento y transporte puede suponer un grave peligro para las personas con la posibilidad de incendio e incluso de explosión, además de problemas para la salud provocados por los vapores que emanan estos carburantes".