Condenado el ocupante de una 'narcolancha' que se refugiaba del temporal en Cabo de Gata (Almería)

Archivo - El detenido tras ser localizado a bordo de una lancha rápida o 'go fast' en Cabo de Gata (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a tres años de prisión al ocupante de una narcolancha que fue identificado por la Guardia Civil tras encontrar varias embarcaciones 'go fast', consideradas de género prohibido, atracadas en una cala del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería).

La sentencia, consultada por Europa Press, condena en firme al acusado, que reconoció los hechos, por un delito de contrabando, por lo que le impone además una multa de un millón de euros con un mes de prisión en caso de impago. La Fiscalía retiró finalmente sus acusaciones ante presuntos delitos de atentado y daños por los que también se abrió juicio oral.

Fue durante la mañana del pasado 16 de marzo cuando seis agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se dirigieron a bordo de la patrullera Río Guadiana a aguas de Punta Polacra, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ante las sospechas de narcotráfico en la zona, donde se habían avistado varias narcolanchas.

Así, sobre las 12,45 horas, los agentes pudieron comprobar la presencia de seis embarcaciones 'go fast' en la Cala del Bergatín, que se encontraban fondeadas y amarradas entre sí, una de las cuales iba tripulada por tres individuos entre los que se encontraba el acusado.

El acusado, defendido por el abogado Nabil El Meknassi, era conocedor de que la embarcación utilizada, que carecía de matrícula, era de "género prohibido" por sus características: 12 metros de eslora y 2,5 metros de manga, equipada con cuatro motores de 300 caballos de potencia cada uno. El valor del conjunto de la lancha ascendía a los 202.874 euros.

Además, en el interior de la embarcación se encontraron dos GPS, un teléfono móvil, dos teléfonos satelitales, tarjetas y otros efectos empleados por le acusado para "su actividad delictiva".

Según el relato que hizo la Guardia Civil tras la detención del sospechoso, la lancha en la que iba llegó a chocar con la patrullera de la Guardia Civil, lo que provocó que cayera al agua y que, posteriormente, tratara de huir a pie por los márgenes del parque natural, si bien fue arrestado por los agentes.