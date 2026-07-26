Debut del equipo de fútbol de la Universidad de Huelva en los Juegos Europeos de Salerno (Italia)

Foto del equipo de fútbol de la Universidad de Huelva, que participa en los Juegos Europeos Universitarios Salerno 2026 - UHU

HUELVA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de fútbol de la Universidad de Huelva (UHU) debuta este domingo, 26 de julio, en los Juegos Europeos Universitarios Salerno 2026, con la disputa de su primer partido. El equipo de fútbol masculino de la UHU representa a España en esta competición europea, tras haber conseguido alcanzar la final del Campeonato de España Universitario en 2025 y ser seleccionado por el Consejo Superior de Deportes para representar a nuestro país en esta modalidad deportiva.

Este viernes, la expedición partió del Campus del Carmen de la UHU para desplazarse hasta Málaga en autobús y de ahí a Nápoles en avión. Son un total de 24 personas las que forman este equipo, con Javier Tamayo, director del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la UHU, como jefe de Delegación; Alejandro Infante como primer entrenador y Vicente Fuensalida como segundo entrenador, detalla en una nota de prensa.

Además, forma parte del equipo el fisioterapeuta Víctor Martín y 20 jugadores, alumnos de la UHU, que han sido seleccionados de entre los mejores equipos federados de la provincia de Huelva y Sevilla.

En la preparación para este Campeonato han colaborado el Ayuntamiento de Huelva (Concejalía de Deportes, Salud y Consumo), la Fundación Atlantic Copper y varios clubes de fútbol de la provincia (San Roque de Lepe, Ayamonte, La Palma, Isla Cristina, Bollullos, Rociana, Riotínto y Calañas).

Se trata de un equipo muy sólido y compenetrado "que dará grandes alegrías en esta competición, por su calidad deportiva, unión y valores universitarios, llevando el nombre de Huelva y su Universidad a lo más alto", manifiestan desde el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la UHU.