Una decena de agentes de viajes especializados en naturaleza descubren los atractivos turísticos de Huelva

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una decena de agentes de viajes especializados en naturaleza han visitado estos días diversas comarcas de la provincia de Huelva para conocer los recursos naturales, culturales, patrimoniales y gastronómicos que ofrece la provincia.

La mayoría de estos agentes que han participado en este 'fam trip', organizado por la Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, y en colaboración con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, procedían de Madrid y otras provincias andaluzas, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Durante tres días, los agentes de viajes especializados han recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la provincia, visitando lugares la Cuenca Minera, el Parque Nacional de Doñana, o la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El programa de visitas se ha iniciado en la Cuenca Minera para conocer el Museo Minero, la Corta Atalaya y el ferrocarril. Posteriormente, la expedición se ha trasladado a Huelva para visitar el Muelle de Levante y un paseo en barco guiado por las Marismas del Odiel.

En el segundo día, las visitas han comenzado en el Parque Nacional de Doñana. Desde del centro de visitantes del Acebuche se han adentrado en el Parque para observar de cerca la fauna y explorar los diversos ecosistemas. Posteriormente, se han trasladado a la aldea de El Rocío, donde han visitado la ermita. Por la tarde, los operadores turísticos que han realizado este 'fam trips' se marcharon a Aroche para realizar una visita guiada al atardecer de la antigua ciudad romana de Arucci/Turobriga.

Fundada en tiempos de Augusto (15-10 a.C), esta ciudad supuso la culminación de un proceso de ocupación y control del sector de la Beturia celtica. Este enclave arqueológico se encuentra en permanente estudio e investigación, a través de diferentes proyectos que se van sucediendo unos a otros.

En la tercera y última jornada, la expedición ha visitado la Gruta de las Maravillas, en Aracena, la Peña de Arias Montano, en Alájar, y han realizado diversas actividades de ecoturismo y visitas a conjuntos históricos por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La Agencia Destino Huelva recibe cada año periodistas, touroperadores y agentes de viaje interesados en dar a conocer la riqueza turística de la provincia y todo lo que ofrece al viajero.

Los 'fam trips', junto con los 'press trips', son acciones de promoción directa que contribuyen a dar a conocer todas las bondades del destino y la oferta complementaria que despliega en las diferentes rutas gastronómicas, actividades de ocio y deportes, visitas culturales y patrimoniales, entre otros. Por lo que se convierten en una herramienta para la gestión de la estacionalidad en la provincia.

La Agencia se asegura así un impacto promocional que, a diferencia de las inserciones publicitarias, cuenta con el valor añadido de la información obtenida a través de la propia experiencia.