Declarado un incendio en Almonte (Huelva) que moviliza a un helicóptero y a dos aviones de carga en tierra

Archivo - Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado en la tarde de este sábado, 13 de junio, en el paraje El Moralejo de Almonte (Huelva), y que ha requerido de la movilización de un helicóptero pesado y de dos aviones de carga en tierra.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.

Por otra parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado de que el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado a las 14,30 horas de este viernes el incendio forestal declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos, que se extendió también a los municipios de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, y que ha afectado a alrededor de 5.000 hectáreas.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha realizado desde el 1 de enero y hasta el viernes 12 de junio un total de 61 intervenciones por incendios forestales, conatos de incendios forestales, o que han requerido intervención sus efectivos. De esas 61 salidas, más de la mitad (39) se han dado desde el inicio de mayo hasta el 12 de junio.