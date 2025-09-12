Declarado un incendio en el paraje Los Almendrillos de Paterna (Huelva)

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja en las tareas de extinción de un incendio declarado este viernes, las 14,52 horas, en el paraje Los Almendrillos de Paterna del Campo (Huelva).

Según han explicado desde el Infoca a Europa Press, se ha tenido que aumentar hasta en tres ocasiones los medios necesarios debido a las "complicaciones" del incendio, ya que la zona presenta mucha masa forestal, unido al viento y a que las condiciones meteorológicas "no favorecen" las tareas de los bomberos.

Así, por aire, el Infoca intenta perimetrar el incendio con tres aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros, un avión de coordinación, dos helicópteros semipesados y otros dos pesados.

Mientras que por tierra, en la zona ya se encuentran siete grupos de bomberos forestales, cuatro bricas, cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, un técnico de extinción, cinco camiones autobomba, dos buldóceres, una Unidad Médica, una de Análisis y otra Meteorológica.

EXTINGUIDO EL INCENDIO DE HIGUERA

Por otro lado, el Infoca ha dado por extinguido, poco antes de las 14,30 horas de este viernes el incendio el fuego declarado el jueves en Higuera de la Sierra (Huelva), originado por el incendio en un camión y que provocó el corte total de la N-433.

Asimismo, el incendio provocó desde el primer momento el corte total de la N-433, en el kilómetro 73, durante toda la jornada, por lo que se habilitaron desvíos alternativos por la A-479 y la A-461. No obstante, la DGT procedió a la reapertura del tráfico a última hora del jueves.

El fuego se originó sobre las 3,12 horas de este jueves debido a un camión accidentado que salió ardiendo. El vehículo no era de mercancía, pero el fuego se propagó con rapidez, como explicaron desde el Consorcio Provincial de Bomberos, avanzando hacia un polígono industrial y se ha acercado a los límites con el municipio de Zufre.