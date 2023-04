El Defensor del Pueblo Andaluz dice que "habría que buscar otra solución" a Doñana al ser "patrimonio" de la comunidad

CÁDIZ, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asegurado este miércoles que el Parque Natural de Doñana es "un patrimonio" de la comunidad autónoma andaluza y "habría que buscar otra solución", en alusión a la proposición de ley para regularizar cerca de 800 hectáreas de regadío en Huelva.

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Maeztu ha advertido sobre esta proposición del Gobierno andaluz que el acuífero está "sobreexplotado" y que el trasvase y las infraestructuras "no están hechas" por lo que "no va a haber agua".

"El Gobierno puede decidir tirar para adelante con ese tema, pero no tiene eficacia a medio plazo porque no tiene la infraestructura", ha señalado, para asegurar que respeta el trámite parlamentario aunque "el riego no va a tener agua" y la sequía "va a peor", a lo que se suma que el acuífero de Doñana está "sobreexplotado", como fue declarado por el Defensor del Pueblo, ha recordado.

No obstante, ha manifestado que no hay que proteger "solamente a los animales" del entorno de Doñana sino también "a las personas", en concreto, a las familias que se verán beneficiadas con esta propuesta para ampliar los regadíos en Doñana. "Estas familias también tienen que comer", ha apuntillado.

Preguntado sobre si la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz tomaría parte en esta problemática y se plantearía adoptar medidas, Maeztu ha dicho que no tiene competencias ni atribuciones al respecto, argumentando que existe una ley de coordinación con la Defensoría nacional y que si el Gobierno de España toma acciones, ésta no ejerce medidas.