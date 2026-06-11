Desciende a situación operativa 0 el incendio de Castillejos (Huelva) que "avanza" hacia su control

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA/SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva) y que afecta también a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón desciende a fase de emergencia, situación operativa 0, después de que en la noche de este miércoles quedara estabilizado.

Según ha indicado el consejero en su cuenta de 'X', Sanz ha expresado su agradecimiento y reconocimiento a "todos los profesionales que han trabajado para proteger a la población y preservar nuestro entorno". "Gracias también a la ciudadanía y a las instituciones por su colaboración y responsabilidad".

El incendio de Villanueva de los Castillejos quedó estabilizado a última hora de este miércoles y permitió rebajar el nivel del Plan de Emergencia a situación operativa 1 y autorizar el regreso a sus hogares de los 96 vecinos que habían sido desalojados.

Asimismo, Sanz ha indicado que el perímetro afectado alcanza unas 5.000 hectáreas, aunque ha precisado que esta cifra no se corresponde íntegramente con superficie quemada. "Eso no quiere decir que toda esa extensión haya ardido. He podido sobrevolar esta tarde la zona y dentro del perímetro recorrido por el incendio hay muchas áreas que no se han quemado o que presentan incluso capacidad de regeneración natural", ha explicado. Aun así, ha reconocido que existe "una amplia zona seriamente afectada" por las llamas.

Por ello, y para lograr su control, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, mantiene este jueves un importante dispositivo, de forma que, además de los efectivos que ya trabajan por tierra, se incorporan ocho medios aéreos --este miércoles llegaron a trabajar hasta 28--.

Así, según han indicado a Europa Press desde el Plan Infoca, el hasta ahora Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha pasado a ser Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF), al no haber amenaza sobre la población.

De este modo, cinco helicópteros y dos aviones de carga en tierra, así como un avión de Coordinación se han sumado a los 140 profesionales que trabajan por tierra --17 grupos de bomberos forestales--, seis técnicos de Operaciones, seis encargados y un técnico de logística, diez vehículos pesados de extinción, cuatro unidades de maquinaria, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un UMMT, una Unidad Avanzada de Analisis y Seguimiento de Incendios (UNASIF), una Unidad de Sistemas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad de Mando y el subdirector del centro de Operaciones regional del Plan Infoca.

Para la noche de este miércoles el dispositivo de EMA Infoca ha estado formado por 265 profesionales, integrados por 30 grupos de bomberos forestales, 16 vehículos pesados de extinción, seis Técnicos de Operaciones, seis encargados de logística, un técnico de logística, un director del Centro Operativo Regional (COR), dos unidades de maquinaria pesada, una Unidad Médica en Incendios Forestales (UMIF), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (Unasif), un módulo de mando, y una Unidad de Sistemas en Emergencias.

Además, para este jueves estaba prevista la incorporación de nuevos efectivos procedentes de Córdoba, Málaga y Cádiz, con el objetivo de reforzar las labores de consolidación de perímetros y vigilancia ante posibles reactivaciones.

REPLIEGUE DE LA UME

Por su parte, los soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han participado en la extinción del incendio forestal de Villanueva de los Castillejos han iniciado este jueves el camino de vuelta a su base, en Morón de la Frontera (Sevilla).

Así lo ha indicado el Ministerio de Defensa que señala que, "tras días de trabajo intenso, coordinación y esfuerzo constante, regresan con la satisfacción del deber cumplido y con el reconocimiento de todos los que han seguido su labor sobre el terreno". "Su intervención vuelve a demostrar la entrega, la preparación y el compromiso de quienes actúan allí donde más se les necesita, siempre al servicio de la ciudadanía", remarca el Ministerio.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, indicó el miércoles que sobre el terreno trabajaban 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) de Morón de la Frontera (Sevilla), así como que había otros 300 preactivados para intervenir en caso de que fuera necesario.

Asimismo, en las labores aéreas solo trabajan ya este jueves los medios del Plan Infoca y se han retirado los helicópteros y aviones FOCA del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De otro lado, 130 efectivos de la Guardia Civil han trabajado estos días la zona, con el apoyo de 69 vehículos, donde desarrollan una doble función: por un lado, la asistencia a la población afectada, incluyendo las labores de evacuación y realojo, y por otro, las tareas de investigación a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

UN INCENDIO "MUY COMPLICADO"

Por otro lado, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios en Sevilla, ha remarcado que ha sido "un incendio muy difícil, con una velocidad de propagación increíble", ya que "ha habido picos de 200 hectáreas por hora", por tanto, es "un incendio de velocidad, de hecho es larguísimo".

Por ello, ha explicado que el objetivo en un principio era "evitar daños a la población de San Bartolomé de la Torre" y, por tanto, que "no se ensanchara" y, luego, que "no llegara a Gibraleón por la velocidad que iba". "Le tengo que reconocer que se quedó muy cerca, pero nunca hubo riesgo para la población", ha añadido.

Asimismo, Sanz ha apostillado que se tuvo que trabajar sobre una previsión de cambio de viento que "podía significar una vuelta atrás completa del incendio, convirtiendo la cola en cabeza y abriéndose una posible nueva lengua del incendio muy peligrosa y que podría haber extendido el incendio muy avanzado, esta vez dirigiéndose hacia la población de Alonso".

"Les reconozco que fue muy compleja la tarde-noche del martes y hubo que planificar. De hecho, tuvimos plan A, plan B y plan C, por si fallaba todo, porque la peligrosidad del incendio era evidente. Este miércoles pudimos comprobar que la planificación y la ejecución fueron un acierto porque los resultados son evidentes: de la peligrosidad y el riesgo de la mañana se derivó en dar por estabilizado ese incendio", ha abundado.

Por ello, ha mostrado su confianza en que "muy pronto" pueda darse por controlado, "si no cambian las circunstancias". "Esta vez nos ha ayudado el viento, ha sido una noche de muy poco viento, prácticamente nulo y esto, con los días que llevamos en Huelva, es agua bendita, nunca mejor dicho, porque han bajado las temperaturas, ha habido más humedad y ha ocurrido todo lo contrario de lo que venía ocurriendo", ha manifestado.

Además, se ha referido a la ola de incendios provocados por un viento, el de noroeste" que en Huelva es "durísimo" y "cualquier incendio se convierte en un gran incendio", de hecho, "todos los días ha habido dos o tres incendios en Huelva".

MEDIA DE DIEZ INCENDIOS DIARIOS

Asimismo, Sanz ha subrayado que está siendo "una etapa difícil" con "una media de diez incendios diarios" en Andalucía y tan solo este miércoles "hubo ocho incendios". Así, ha señalado que los de Lucena (Córdoba) Ronda (Málaga) y Guillena (Sevilla) están extinguidos y luego hubo cuatro conatos".

"Pero, en definitiva, estamos ante un año complicado, que ya advertíamos, y, lógicamente, Andalucía está preparada para afrontar esos incendios con la capacidad de respuesta de nuestros 4.700 profesionales y nuestros 43 medios aéreos propios que tenemos en Andalucía", ha concluido.