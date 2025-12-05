Desmantelado un "punto negro" de venta de droga junto a la Plaza de Toros de Huelva con dos detenidos

Operación de la Policía Nacional en la calle Ayamonte de Huelva. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Huelva ha desmantelado un activo "punto negro" de menudeo de venta de sustancias estupefacientes situado en la calle Ayamonte, en las inmediaciones de la Plaza de Toros, de la capital el cual presentaba un "alto nivel de actividad" y generaba "una gran alarma social" por la "notable inseguridad" en la zona. Además, los agentes han detenido a dos personas, así como se han intervenido diversas cantidades de cocaína, heroína y marihuana, dispuestas en dosis para su venta, así como dinero en efectivo y útiles.

Según informa la Comisaría Provincial en nota de prensa, a los detenidos en la denominada operación 'Tendido' se les imputan delitos contra la salud pública, las cuales eran responsables de la gestión del punto de venta y encargados de las recargas de droga necesarias para su continuo funcionamiento en cuanto a la venta y distribución.

Igualmente, una vez obtenidos los indicios suficientes y el preceptivo mandamiento judicial, se ha procedido a la entrada y registro de dos domicilios, uno el propio punto de venta y otro en un inmueble ubicado en la calle Díaz del Castillo, utilizado también como punto de suministro, además de almacén para la reposición de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició a comienzos del mes de octubre por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Huelva, tras constatar los propios agentes del grupo correspondiente la existencia del punto de venta de droga por "el constante y anómalo" trasiego de personas que accedían para la adquisición de estupefacientes, en el que además, se consumía la droga adquirida, lo que se denomina en el argot policial como "fumadero".

Durante el desarrollo de las pesquisas, los agentes localizaron también una vivienda empleada por los autores como almacenaje de droga para su posterior reposición en el "fumadero".

La causa judicial iniciada por la Policía Nacional, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, donde se ha contado con la colaboración del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, con el objetivo de deshabilitar el inmueble de la calle Ayamonte, como punto de venta. Además, se ha llevado a cabo el tapiado de todos los accesos al mismo, impidiendo así que vuelva a ser utilizado en un futuro con fines delictivos.

Con esta operación, la Policía Nacional da por desarticulado este punto de venta, eliminando una fuente de inseguridad y tráfico de estupefacientes que "afectaba gravemente a la convivencia vecinal".