Operativo de la Guardia Civil contra el apoyo logístico al narcotráfico en Isla Cristina y Ayamonte (Huelva)

Archivo - Cuartel de la Guardia Civil en Ayamonte (Huelva)
Archivo - Cuartel de la Guardia Civil en Ayamonte (Huelva) - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 2 julio 2026 13:28
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HUELVA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desplegó en la tarde de este miércoles en Isla Cristina y Ayamonte (Huelva) un operativo contra las organizaciones que dan apoyo logístico al narcotráfico mediante la inspección de embarcaciones.

Así, según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, este operativo se integra en el marco de las diferentes actuaciones que desarrolla la Guardia Civil para luchar contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

De este modo, durante la tarde de este miércoles agentes de la Guardia Civil han inspeccionando embarcaciones en zonas donde se suele dar apoyo logístico a narcolanchas en Ayamonte e Isla Cristina.

Estas embarcaciones normalmente carecen de documentación incumpliendo así la normativa náutica. En el despliegue participan diferentes especialidades de la Guardia Civil. Por el momento no ha trascendido más información sobre la operación, así como detenciones o material incautado.

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