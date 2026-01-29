Un desprendimiento entre Jabugo y Valdelamusa (Huelva) interrumpe la vía férrea pero no hay trenes afectados

Archivo - Línea Huelva-Zafra. - IU - Archivo

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento de tierra entre Jabugo y Valdelamusa (Huelva) ha provocado este jueves la interrupción de la circulación ferroviaria de la línea Huelva-Zafra, pero, según ha confirmado Renfe, no se ha visto afectado ningún tren de pasajeros.

Según ha confirmado Adif a Europa Press, desde la 6,50 horas de este jueves, la circulación ferroviaria se ha visto interrumpida por un desprendimiento de tierra en el punto kilométrico 103/500, entre Jabugo y Valdelamusa. Previsiblemente, el desprendimiento tenga relación con el paso de varias borrascas en los últimos días por la provincia de Huelva.

No obstante, desde Renfe han confirmado que, por el momento, ya que el primer tren de la mañana pasó antes de la incidencia y el próximo tiene previsto salir por la tarde, por lo que están a la espera de que los técnicos de Adif puedan resolver la incidencia.