Detenido un hombre acusado de intentar provocar un incendio forestal en un pinar de Aljaraque (Huelva)

Zona calcinada en el pinar de La Sorda de Aljaraque provocada presuntamente por el detenido. - AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido acusado de intentar provocar un incendio forestal en el pinar de La Sorda de Aljaraque (Huelva) pero que, "gracias a la colaboración ciudadana" y a la "rápida actuación" de la Policía Local solo ha quedado en quema de rastrojos.

Así lo ha comunicado el alcalde del municipio, Adrián Cano, en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, en los que ha agradecido la "rápida actuación" de la Policía Local de Aljaraque y del Agente Medioambiental, que han logrado sofocar un incendio presuntamente provocado por un individuo que ha sido detenido "gracias a la colaboración ciudadana".

"Han sido varias las personas que alertaron al 112 Andalucía denunciando los hechos y, en cuestión de minutos, los efectivos se personaron en el lugar para extinguir el incendio, que afortunadamente solo ha afectado a rastrojos en el pinar de La Sorda", ha detallado.

Al mismo tiempo, y gracias a la información facilitada por los testigos, agentes de la Policía Local procedieron a la detención del presunto autor, que portaba varios mecheros y un arma blanca. "Mi reconocimiento a todos los vecinos que actuaron con responsabilidad y a los profesionales que intervinieron con rapidez y eficacia", ha finalizado el alcalde.