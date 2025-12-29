Detenido un hombre por robo de joyas en una vivienda de Punta Umbría en la que estaba trabajando

Joyas sustraídas de una vivienda de Punta Umbría (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha investigado a otra como presuntos autores de un delito de robo de joyas y dinero en una vivienda de Punta Umbría (Huelva), donde el detenido estaba realizando una reforma.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones comenzaron cuando el propietario de la vivienda, que estaba en obras, denunció el robo de joyas y dinero de la planta superior de la casa, pero no tenía sospecha alguna de los posibles autores.

Tras gestiones practicadas, y por la realización de inspecciones en establecimientos de 'compro oro', se averiguó que un trabajador que estaba realizando una reforma en la planta baja de la vivienda, supuestamente había realizado varias ventas de oro, que coincidían con las joyas robadas, procediéndose a su detención en Puebla de Guzmán.

Al parecer esta persona, consiguió hacerse con las llaves de la planta superior, accediendo a la misma, donde presuntamente sustrajo 1.850 euros en efectivo y numerosas joyas de oro, valoradas en más de 5.000 euros. Su pareja, también ha sido investigada por la venta de varias joyas procedentes del robo.

Debido al rápido esclarecimiento de lo sucedido, se han recuperado la totalidad de las joyas robadas, que han sido devueltas a su legítimo propietario. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Punta Umbría. El detenido y las diligencias instruidas ha sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Ante este hecho, la Guardia Civil recuerda fotografiar todas las joyas para que puedan ser reconocidas por los agentes en caso de hurto; guardar las joyas en un lugar seguro, a ser posible bajo llave o en una caja fuerte; evitat comentar en redes o en público que posees joyas de valor o que te ausentas de casa.