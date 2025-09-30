Detenido en Huelva tras ser sorprendido robando en un coche de madrugada

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras ser sorprendido 'in fraganti' robando en el interior de un vehículo aparcado en la avenida Cristóbal Colón de Huelva capital. En el momento de la detención, el sujeto portaba entre sus pertenencias objetos provenientes de dicho vehículo.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la detención se produjo gracias a la colaboración ciudadana, tras una llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC - Sala 091), que alertó de que se estaba cometiendo un delito.

Una vez en el lugar señalado, los agentes sorprendieron a este hombre, que fue detenido, y en ese momento portaba varias bolsas de plástico con útiles para robar, así como efectos sustraídos.

El detenido presentaba unos ligeros cortes en el codo derecho, compatibles con haber introducido su brazo por la ventanilla rota para sustraer los efectos, ya que el vehículo presentaba la ventanilla delantera izquierda fracturada, así como la radio extraída a la fuerza del marco y una pequeña guantera también forzada.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial del titular del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Huelva, imputándole la autoría de un delito de robo con fuerza.