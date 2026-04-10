Detenido en Moguer (Huelva) al intentar entrar en una casa habitada escalando por la fachada

Policía Local de Moguer (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Moguer (Huelva) ha detenido al presunto autor de un intento de robo en una vivienda habitada y que fue sorprendido por vecinos del municipio cuando intentaba escalar por la fachada para introducirse en la casa, donde se encontraban sus residentes en el interior.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento moguereño en una nota, en la que ha subrayado que el suceso se produjo este jueves y que, "gracias a la coordinación entre la Alcaldía, la concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local", así como a la colaboración ciudadana, este hombre pudo ser detenido.

Asimismo, ha explicado que el vídeo de los hechos se ha "viralizado" en redes sociales "en las últimas horas". "La colaboración de la ciudadanía ha sido vital para frustrar este robo en un domicilio de la ciudad", ha remarcado.

El presunto ladrón fue sorprendido por los vecinos mientras escalaba la fachada de la vivienda "con la intención de introducirse en una casa que, en ese momento, se encontraba habitada por sus residentes", ha señalado el Consistorio que ha añadido que la intervención se desarrolló "con rapidez, diligencia y eficacia", de forma que se dio "una respuesta inmediata ante la alarma social generada".

Finalmente, el Ayuntamiento ha informado de que el individuo ha pasado la noche en el depósito carcelario municipal y ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este viernes.