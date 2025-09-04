Detenido por venta de droga al menudeo durante la romería de Palos de la Frontera (Huelva)

Droga y dinero incautado a un detenido durante la romería de Palos de la Frontera (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona por un supuesto delito contra la salud pública, en su modalidad tráfico de drogas, dedicado al menudeo a pequeña escala de sustancias estupefacientes durante la romería de Palos de la Frontera (Huelva).

Según informa el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de agosto, coincidiendo con el inicio de la romería de la Virgen de los Milagros de Palos de la Frontera, cuando los agentes que realizaban labores de seguridad ciudadana por las zonas próximas de ocio y festejo, observaron a una persona en actitud sospechosa que, al percatarse de la presencia policial, se subió en un patinete eléctrico e intentó huir.

Tras un seguimiento, lograron interceptar al individuo, y al inspeccionar la riñonera que portaba, descubrieron en su interior varias dosis de hachís y cocaína dosificada dispuestas para su venta al menudeo y más de 600 euros en efectivo en billetes de diferente valor, obtenido posiblemente de la venta de la sustancia.

Por todo ello, los agentes procedieron a su detención. Las diligencias instruidas y la persona detenida han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que entiende de la causa.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que, durante las fiestas locales de los diferentes municipios, se intensifica la vigilancia y acción policial en las zonas de ocio y alta afluencia de público, para garantizar que las celebraciones transcurran de la forma "más segura posible para todos sus asistentes".