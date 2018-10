Detienen a un hombre tras simular ser víctima del robo de 3.500 euros en su trabajo

Publicado 26/02/2015 15:28:37 CET

HUELVA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a F.J.F.P., de 25 años y vecino de Huelva, por supuestamente apropiarse indebidamente de un dinero perteneciente a su empresa, simulando ser víctima del robo de 3.500 euros.

A principios de este mes de febrero, el detenido formuló una denuncia en esta comisaría, en la que describió haber sido víctima de un atraco en el supermercado en el que trabaja de encargado, establecimiento ubicado en el centro de la capital, ha informado en una nota la Subdelegación del Gobierno.

En su denuncia argumentaba que sobre las 22,00 horas de la noche del 4 de febrero, y cuando se encontraba sólo en el supermercado con la persiana bajada contabilizando el dinero recaudado en la caja, dos jóvenes, que cubrían sus rostros con cascos de moto, le intimidaron con una pistola y se vio obligado a entregarles el dinero que había, unos 3.500 euros.

Desde el primer momento, la versión relatada por el denunciante no resultó convincente para los investigadores, no obstante los agentes, en su obligación de comprobar los delitos denunciados, iniciaron diversas indagaciones. En primer lugar, comprobaron que la supuesta víctima había demorado su llamada al teléfono de Emergencias 091 ó 112, y en segundo y fruto de las investigaciones, no había circulado por esa calle ninguna motocicleta a la hora en que se produjo el hipotético atraco.

Posteriormente, la Policía tuvo conocimiento de las dificultades monetarias por las que pasaba el denunciante debido a problemas personales.

Así, cuando el resultado de las investigaciones fue puesto en conocimiento del detenido, éste reconoció haber simulado el delito del que denunció previamente ser víctima.

Desde la Comisaría de Policía se recuerda que fingir ser víctima de un delito o denunciar uno inexistente está recogido en el Código Penal, pudiendo ser condenado por ello.