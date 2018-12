Diputación y Casa Paco Girón renuevan su convenio con 50.603 euros para acoger a personas en riesgo de exclusión

Publicado 17/12/2018 13:32:29 CET

HUELVA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Bienestar Social, Salvador Gómez, y la presidenta de la Asociación Casa Paco Girón, Concepción Salas, han firmado este lunes un convenio de colaboración para el acogimiento de personas en riesgo de exclusión social, en el que se lleva a cabo una prórroga del mismo para el año 2019, por un importe de 50.603 euros, y gracias al cual se acogerá a cuatro personas en riesgo de exclusión.

La Diputación mantiene desde 2006 este convenio de colaboración con la Casa Paco Girón, donde jóvenes en riesgo de exclusión social de diferentes zonas de la provincia de Huelva vienen a culminar un proceso que comenzó en los diferentes recursos de servicios sociales comunitarios de toda la provincia onubense, según ha informado en rueda de prensa el diputado de Bienestar Social, Salvador Gómez.

Al respecto, Gómez ha destacado la apuesta por las personas más necesitadas con Casa Paco Girón "con el objetivo de proporcionar alojamiento, asesoramiento, talleres ocupacionales y todas aquellas atenciones para desarrollarse e integrarse en su medio social y laboral", sobre lo que ha subrayado que le satisface que desde la Diputación se ayude "a conseguir la plena autonomía de las personas".

Por su parte, la presidenta de la asociación ha transmitido su gratitud por la apuesta de la Diputación "por seguir no solo confiando sino apostando por los jóvenes en exclusión social de la provincia". Asimismo, ha mencionado la labor de los servicios sociales comunitarios, ya que es "imprescindible que gente en el terreno sea sensible a las necesidades que el territorio pone por delante".

La presidenta de la asociación ha subrayado que "el convenio es algo providencial", que ha sido un elemento clave en la peor época de la crisis, con "una labor en la que las familias y administraciones estaban sin recursos y la Diputación confió en Casa Paco Girón".

Sobre los usuarios de Casa Paco Girón la presidenta ha informado que "han pasado diez jóvenes, que hoy en día tienen su trabajo y han completado su proceso de tránsito". Para Salas es "una suerte conocer a jóvenes que apuestan por un proyecto de vida", y que tienen un nivel de resiliencia muy elevado.

"El hecho de que la administraciones confíen en la vida de las personas para que retomen sus proyectos" es fundamental, ha incidido Salas. Durante el tiempo que están en la casa, de 18 a 21 meses, están acompañados por personal y voluntarios que hacen un seguimiento a los jóvenes en sus estudios o en su trabajo, los cuales se sienten acompañados y tienen claro un proyecto a seguir.

PERFIL DE LOS JÓVENES

El perfil de los jóvenes que se van a beneficiar de este convenio es el de personas que "apuestan por su proyecto de vida, que tienen a alguien que los acompaña, una labor que comienza en los servicios sociales comunitarios, lo cual significa que ellos son importante para alguien", ha explicado Salas.

Se trata de jóvenes sin formación básica y sin experiencia profesional que "están desorientados y hasta los 20 y 21 años no rompen con una idea clara" de por donde quieren encauzar su vida, según ha señalado la presidenta. "Hay un factor de desmotivación importante y hasta que no llegan a los 20 años, más o menos, no hay un cuestionamiento y replanteamiento por su parte de lo que quieren que sea su vida". Una vez que tienen un proyecto, la presidenta ha contado que "muchos se sacan el título de la enseñanza obligatoria en seis meses".

Salas ha destacado que los jóvenes tienen una procedencia diversa como puede ser centros de menores, familias desestructuradas o familias con graves problemas económicos a consecuencia de la crisis, por lo que el perfil es diverso en ese sentido. Para los jóvenes, Casa Paco Girón se convierte en el "último empujón después de un trabajo que comienza en los servicios sociales comunitarios". "Este es el trabajo final de todo el recorrido, cuando el joven lo necesita y cuando esta preparado", ha concluido la presidenta.