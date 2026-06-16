Diputación entrega 76 nuevos reproductores porcinos de raza ibérica y recupera la subasta 'de puja a la llana'

Entrega de 76 reproductores porcinos de raza ibérica procedentes del Centro de Investigación Agrícola y Ganadera (CIAG) Huerto Ramírez. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Energía, Medio Ambiente, Caza y Plagas de la Diputación Provincial de Huelva, Arturo Alpresa, ha participado este martes en la entrega de 76 reproductores porcinos de raza ibérica procedentes del Centro de Investigación Agrícola y Ganadera (CIAG) Huerto Ramírez. La actuación se enmarca en la línea de trabajo que la institución provincial desarrolla desde hace más de tres décadas para fomentar la calidad genética de la ganadería onubense, facilitando a los profesionales del sector el acceso a animales de alto valor genético.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, los ejemplares entregados responden a 36 solicitudes presentadas por ganaderos de la provincia. Se trata de animales de las variedades Torbiscal, Silvela, Negro Lampiño, Retinto del Andévalo, Villalón y Manchado de Jabugo, que cumplen con todas las exigencias morfológicas y genéticas para garantizar la reproducción en pureza de la raza ibérica.

Con siete meses de edad, los 76 reproductores están inscritos en el Registro Definitivo del Libro Genealógico de la raza ibérica, gestionado por Aeceriber. Durante el acto, Arturo Alpresa ha destacado que "la mejora genética constituye una pieza imprescindible para aumentar la competitividad de las explotaciones ganaderas y, por tanto, para contribuir al desarrollo rural de nuestros municipios".

Asimismo, ha señalado que estas actuaciones "permiten poner al alcance de todos los ganaderos avances genéticos reales y eficientes, favoreciendo especialmente a las explotaciones familiares y de menor dimensión".

El diputado ha recordado además que la institución provincial ha recuperado las tradicionales subastas 'de puja a la llana' de ganado selecto de pura raza, una de las herramientas más importantes para la mejora de la cabaña ganadera. Gracias a este sistema, los profesionales pueden inspeccionar directamente los animales antes de realizar sus ofertas, en un proceso público y transparente que favorece además el encuentro y el intercambio de experiencias entre ganaderos.

Esta entrega se suma a la subasta pública de ganado ovino celebrada el pasado 2 de junio, en la que fueron adjudicados 29 sementales de pura raza procedentes del CIAG Huerto Ramírez: 15 ejemplares de raza merina, tres merino precoz y once ile de France, todos ellos con una edad aproximada de 15 meses y calificados por sus respectivos libros genealógicos como reproductores selectos.

La programación anual contempla una nueva subasta de reproductores porcinos el próximo mes de noviembre, en consonancia con el sistema productivo extensivo desarrollado en Huerto Ramírez, que permite realizar dos parideras y, por tanto, dos procesos de enajenación al año.

Durante 2025, este modelo ha hecho posible la entrega de 233 reproductores porcinos para atender más de 70 solicitudes. Para facilitar la participación del mayor número posible de explotaciones, los 76 reproductores han sido distribuidos en 48 lotes y se ha establecido una limitación máxima de adjudicación por solicitante.

El sistema de 'puja a la llana' contempla incrementos de 20 euros sobre los precios mínimos de salida, notablemente inferiores a los valores habituales del mercado, lo que favorece el acceso a genética de calidad por parte de pequeños y medianos ganaderos.

Desde la Diputación de Huelva se ha realizado además una "importante inversión" en la mejora de las instalaciones destinadas a estos certámenes, con la construcción de una nueva nave ganadera adaptada a las necesidades de las subastas y equipada para facilitar el manejo y exhibición de los animales.

La actividad ganadera constituye uno de los pilares del desarrollo rural, contribuyendo al relevo generacional, la fijación de población en el territorio, la conservación de oficios tradicionales y la dinamización de las economías locales. Asimismo, desempeña un papel fundamental en la preservación de ecosistemas de alto valor ambiental como la dehesa y en la conservación de la biodiversidad asociada.

En este sentido, la institución provincial colabora activamente en los programas oficiales de cría ganadera mediante la inscripción de sus ejemplares ovinos y porcinos en los correspondientes libros genealógicos. Estas iniciativas, desarrolladas en coordinación con las asociaciones oficiales de criadores, permiten conservar y mejorar las características genéticas de las principales razas ganaderas, garantizando su adaptación al territorio y reforzando la calidad de las producciones ganaderas provinciales.