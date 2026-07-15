Diputación de Huelva acerca la danza contemporánea a Niebla con el espectáculo 'Los perros' del programa 'Atrévete'

Espectáculo de danza contemporánea 'Los perros' en el XLI Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

NIEBLA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El XLI Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla que organiza la Diputación de Huelva a través del Área de Cultura inaugura este jueves, 16 de julio, el programa 'Atrévete' con el espectáculo de danza contemporánea 'Los perros', de la compañía Led Silhouette, que se representará a las 21,30 horas en la plaza de Santa María de la localidad condal.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, se inicia así este ciclo de espectáculos gratuitos que vuelve a convertir el espacio público en escenario para acercar las artes escénicas a nuevos espectadores.

Así, el programa 'Atrévete' se consolida un año más como una pieza clave en la estrategia del festival para abrir las artes escénicas a público de todas las edades, especialmente jóvenes y familias, mediante propuestas innovadoras y accesibles que se desarrollan al aire libre.

De este modo, la plaza de Santa María, al igual que en pasadas ediciones, volverá a ser el punto de encuentro para disfrutar de diferentes disciplinas como la danza, el clown, el circo, el flamenco y el teatro.

La programación de 'Atrévete' se pondrá en marcha esta edición con el espectáculo 'Los perros', una creación de Led Silhouette con idea y dirección artística de Marcos Morau, uno de los coreógrafos más prestigiosos de la escena contemporánea.

'Los perros' propone un viaje de "gran fuerza visual y emocional" a través de la danza contemporánea, en el que dos intérpretes llevan el cuerpo al límite mediante la repetición del movimiento, en una pieza que reflexiona sobre "la identidad, la conexión con los demás y la necesidad de encontrarse en el otro, dando lugar a una experiencia intensa y envolvente para el espectador, donde danza, música e imagen se fusionan para crear un espectáculo único".

La coreografía, creada por Marcos Morau en colaboración con los intérpretes Jon López y Martxel Rodríguez, cuenta con asistencia coreográfica de Marina Rodríguez, diseño sonoro de Juan Cristóbal Saavedra y la colaboración especial de Verde Prato.

'ATRÉVETE', LOS JUEVES

Tras esta primera cita, el ciclo 'Atrévete' continuará el 23 de julio con 'Intrusos', del clown Lolo Fernández, artista con una amplia trayectoria internacional que incluye colaboraciones con el Cirque du Soleil. El 6 de agosto será el turno de 'Empaque', una propuesta que fusiona flamenco y circo de la mano de Germán López. El 13 de agosto la programación ofrecerá una sesión doble dedicada a la danza andaluza con 'El afilador', de Gero Domínguez, y 'Ave de paso', de Sara Jiménez y su compañía. El programa 'Atrévete' concluirá el 20 de agosto con la compañía gallega Teatro Valente y su espectáculo 'NiquiÑaque'.

Con este ciclo de espectáculos, la Diputación de Huelva vuelve un verano más a sacar el Festival a la calle, acercando las artes escénicas a vecinos y visitantes con propuestas gratuitas y de gran calidad artística que llenarán de vida la plaza de Santa María durante cinco jueves de julio y agosto.