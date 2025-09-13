La Diputación de Huelva actualiza el censo de más de 3.000 empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo

HUELVA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de su Unidad de Consumo, ha puesto en marcha una campaña de actualización de datos de las más de 3.200 empresas y comercios adheridos al Sistema Arbitral de Consumo en la provincia. El objetivo de esta iniciativa es "revisar un censo que se ha ido configurando en los últimos 30 años, garantizando así que solo figuren las empresas activas y que los datos de contacto sean correctos".

Para ello, la Junta Arbitral Provincial ha contratado a la empresa especializada Emcon A, que en los próximos meses se pondrá en contacto telefónico con las empresas inscritas para confirmar o corregir su información, según ha informado la diputación provincial en una nota.

Además de la actualización del registro, la campaña busca "animar a nuevos negocios a sumarse a este sistema voluntario, gratuito y vinculante", que permite, según ha indicado, "resolver conflictos entre consumidores y empresas sin necesidad de acudir a la vía judicial".

Según datos del Ministerio de Consumo, el Sistema Arbitral resuelve "satisfactoriamente" el 90 % de los casos gestionados, lo que demuestra su eficacia y la seguridad que ofrece tanto a empresas como a consumidores.

La Diputación ha señalado que la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo supone para las empresas un "sello de responsabilidad" y "compromiso ético" con los clientes, además de una "herramienta eficaz" para resolver posibles discrepancias de "forma rápida" y sin costes.

Para los consumidores, representa una vía "accesible y segura" para reclamar sus derechos, con la garantía de una resolución "imparcial y transparente". Desde la Diputación se ha animado a las empresas a colaborar en este proceso de verificación y a aquellas que aún no forman parte del sistema, a informarse sobre las ventajas de adherirse a él a través de la web institucional o la Unidad de Consumo.