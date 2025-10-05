La Diputación de Huelva aprueba obras de mejoras de carreteras de la red provincial por valor de 7,5 millones de euros

Una imagen del pleno en el que se aprobó la partida de 7,5 millones aprobada pro la Diputación de Huelva para el arreglo de una decena de carreteras de la provincia. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha aprobado en su última sesión plenaria una modificación presupuestaria para incluir una partida de 7,5 millones de euros destinada a la reparación y mejora de diez carreteras de la red provincial y al arreglo de puentes y caminos en distintos puntos del territorio onubense.

El Diputado de Infraestructuras, Manuel Cayuela, ha señalado que "o se trata solo de reparar el firme, sino de mantener vivas las arterias que conectan a nuestros pueblos, garantizando desplazamientos más seguros y eficientes".

Según ha indicado la institución provincial en una nota, esta inversión responde "a criterios de seguridad vial y conservación responsable del patrimonio público", además de suponer "un ahorro económico a largo plazo".

Esta actuación se suma a la anterior modificación por la que se incluyeron otros 4,3 millones de euros para la mejora de cinco carreteras y a la partida aprobada a comienzos de verano "para la contratación del servicio de conservación de carreteras y caminos de la provincia durante los próximos cuatro años", con una dotación global de catorce millones de euros.

La Diputación de Huelva cuenta actualmente con una Red Provincial de Carreteras de 812 kilómetros y una Red de Caminos Rurales de 102 kilómetros, lo que suponen "914 kilómetros de vías de titularidad provincial que vertebran el territorio y facilitan la comunicación entre los municipios". Está prevista una inversión de 38 millones de euros hasta 2027 destinada "al mantenimiento, rehabilitación y mejora de accesos y conexiones en toda la provincia".

En total, las actuaciones previstas se centrarán en las siguientes vías: HU-3110 (Moguer al Rocío), con 1.850.000 euros; HU-5401 (Puebla de Guzmán a Paymogo), 810.843 euros; HU-8100 (Aroche a La Contienda), 1.103.589 euros; HU-4103 (La Palma del Condado a Berrocal), 800.000 euros; HU-3301 (Lepe al Terrón), 500.000 euros; HU-8109 (N-433 a Los Romeros), 300.000 euros; HU-8105 (Cortegana a Aracena), 900.000 euros; HV-1417 (Camino Provincial Huelva a Trigueros), 300.000 euros; HU-9105 (N-435 a Cumbres de San Bartolomé), 300.000 euros; y HU-6103 (N-435 a Mina Concepción), también con 300.000 euros.