Diputación de Huelva y Banco de Alimentos entregan en Cortegana los diplomas de los cursos de formación para el empleo

CORTEGANA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Una treintena de personas de la comarca de la Sierra han recibido este jueves sus diplomas tras completar con éxito los cursos de formación para el empleo impulsados por la Diputación de Huelva en el marco del convenio de colaboración con el Banco de Alimentos.

El acto de entrega, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cortegana, ha contado con la participación de la diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz, la concejala de Servicios Sociales, Sara Florido, profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios y representantes del Banco de Alimentos, ha indicado la institución provincial en una nota.

En total, han sido 31 las personas beneficiarias de estas acciones formativas: 17 en el curso de Industria Cárnica (120 horas), siete en Trabajos Forestales (90 horas) y otras siete en Maquillaje Profesional (140 horas).

La diputada Carmen Díaz subrayó que "estos diplomas no son el final de un curso, sino el comienzo de una oportunidad laboral. La formación que han recibido es útil, práctica y pensada para facilitar la empleabilidad en el lugar donde viven y al que pertenecen".

Añadió además que en la Sierra, sectores como el cárnico o el forestal "tienen una larga tradición y posibilidades reales de inserción laboral. Y en otros ámbitos como la estética o la organización de eventos también hay oportunidades ligadas al comercio, al turismo y al emprendimiento".

La iniciativa se enmarca en el convenio firmado entre la Diputación de Huelva y el Banco de Alimentos, dotado con 150.000 euros, que combina el suministro de alimentos frescos a los comedores sociales de la provincia con la puesta en marcha de programas formativos para favorecer la inclusión y la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad.

Además de la comarca de la Sierra, el convenio ha permitido también desarrollar cursos en la Cuenca Minera, "reforzando así la presencia de la Diputación en distintas comarcas de la provincia y acercando oportunidades de formación a los territorios con menos recursos".