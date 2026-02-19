Diputación de Huelva busca las iniciativas más innovadoras para los premios EnerAgen 2026

Infografía de los Premios EnerAgén 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva convoca, conjuntamente con la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, los Premios Nacionales EnerAgen 2026. La decimoséptima edición de estos premios nacionales identifican los mejores proyectos e iniciativas públicas y privadas desarrolladas en el ámbito territorial de la provincia de Huelva en beneficio de la transición energética.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, hasta el 1 de abril estará abierta la convocatoria para participar en los Premios Nacionales de Energía, EnerAgen 2026. La Diputación de Huelva avalará los mejores proyectos de la provincia de Huelva que competirán a nivel nacional por una de las cuatro categorías de esta decimoséptima edición.

Los premios, patrocinados por Red Eléctrica de España, estarán dotados económicamente con 1.500 euros para el ganador de cada una de las categorías que se anunciarán el 3 de junio en Oviedo, en la Gala de entrega de Premios auspiciada este año por la Fundación Asturiana de la Energía. Podrán presentarse empresas de cualquier tamaño, administraciones públicas, entidades sociales y comunidades energéticas que hayan impulsado proyectos relevantes en eficiencia energética, energías renovables, innovación o participación ciudadana.

En esta edición el jurado seleccionará las mejores iniciativas en cuatro categorías. Por un lado, la mejor iniciativa privada en pro de la transición energética. Aquí se premiará aquella actuación que destaque por su enfoque innovador y por su contribución a los objetivos de la transición energética en cualquier ámbito. Esta actuación deberá contribuir a generar beneficios sociales, económicos y, particularmente medioambientales, así como ofrecer soluciones fácilmente extrapolables a otros ámbitos territoriales y/o sectoriales.

En segundo lugar, se premiará a la mejor iniciativa pública en pro de la transición energética, como reconocimiento al compromiso del sector público con la transición energética, premiando aquellas iniciativas ejemplarizantes e inspiradoras para otras administraciones públicas.

EnerAgen premiará además la mejor iniciativa de educación, sensibilización y difusión de la transición energética, como reconocimiento a programas educativos, campañas de sensibilización o proyectos de difusión que destaquen por su creatividad, alcance y replicabilidad.

Y, por último, la mejor iniciativa en materia de comunidades energéticas, en reconocimiento al compromiso de la ciudadanía con los objetivos de la transición energética. Aquí se premiará aquella comunidad energética que destaque por disponer de un sólido modelo de gobernanza y de gestión, por su carácter innovador a nivel técnico/tecnológico, social y/o económico-financiero, que integre eficazmente aspectos sociales y que demuestre su contribución a los objetivos de la transición energética en términos de impacto energético y medioambiental.

Esta deberá ser "un ejemplo de éxito" en el que puedan inspirarse otras comunidades energéticas. Toda la información relativa a los Premios, así como las bases de la convocatoria están disponibles en la página web https://www.premios.eneragen.org/ .