La Diputación de Huelva conmemora el Día del Orgullo Lgtbiq+ con la llamada "a mirar la diVERsidad como algo natural"

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha puesto en marcha una campaña con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+, que llegará a todos los municipios de la provincia, y que invita a reflexionar sobre el respeto, la igualdad y "a convivir aceptando y celebrando lo que nos hace diferentes".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la diputada de Igualdad, María del Mar Martín Florido, ha indicado que aunque este día se conmemora el 28 de junio, "se vive los 365 días del año".

Así, la institución suma la voz de la provincia a esta jornada internacional que pone en el centro "la visibilidad, el respeto y la igualdad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género". La campaña surge "del compromiso firme de la Diputación con los derechos, la dignidad y la visibilidad de todas las personas, sin excepción·.

"No solo celebra el Orgullo Lgtbiq+, sino que nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir y compartir. La campaña habla de respeto, de igualdad y de lo importante que es, en los tiempos que corren, convivir aceptando lo que nos hace diferentes", ha abundado.

El lema 'DiVERsidad' expresa, según ha subrayado la diputada, "un mensaje claro, positivo y necesario: solo lo que se ve, se reconoce; solo lo que se reconoce, se respeta". "Y no es solo un lema es una llamada a mirar a nuestro alrededor con normalidad, sin prejuicios. A entender que cada persona, con su forma de ser y de sentir, de amar y de vivir, suma. Que la pluralidad no es un problema, sino una riqueza", ha ahondado.

Así, 'Ver la diversidad' es "una llamada a abrir los ojos, a mirar a nuestro alrededor con sensibilidad y compromiso, y a normalizar lo que aún en demasiados casos sigue siendo silenciado o estigmatizado". "Queremos fomentar una provincia donde todas las personas puedan sentirse libres, visibles y orgullosas de quienes son, en todos los espacios: en los pueblos, en las escuelas, en los servicios públicos, en los centros de trabajo y en las familias", ha manifestado.

La campaña llegará a todos los rincones de la provincia, "desde Ayamonte a Hinojos y de Huelva capital a Encinasola, pasando por los 80 municipios", con carteles, flyers, cuñas de radio y con vídeos cortos para redes sociales. "Una idea clara y bien contada que espera llegar al gran público con una metáfora visual que invita a la reflexión de forma sencilla, pero directa y profunda", ha indicado.

Así, la diputada ha invitado a toda la ciudadanía, y especialmente a los municipios, a "sumarse activamente" a esta campaña, "que llenemos las redes, las calles y los espacios públicos de colores, de mensajes inclusivos y de compromiso colectivo". Además, la Diputación repartirá merchandising que ayudará a "mantener viva" esta campaña más allá del Día del Orgullo, "porque estas ideas no deben quedarse solo en junio: deben acompañarnos todo el año".

En este sentido ha indicado que la institución trabaja de la mano de asociaciones, entidades sociales, centros educativos y administraciones locales para generar conciencia, prevenir la Lgtbifobia y "construir una provincia libre de discriminación" porque el "Orgullo no es solo un día, sino un camino que recorremos juntos" y porque "ver la diversidad es también defenderla, protegerla y celebrarla".

UNA APUESTA POR LA IGUALDAD REAL

En este sentido, la diputada ha remarcado que la diversidad "no es solo un concepto, es una realidad que enriquece nuestras vidas". "Es nuestra responsabilidad colectiva normalizarla y respetarla. Para lograr esto, la Diputación cree en un enfoque que permita ver la variedad: observar y reconocer las múltiples facetas de la humanidad; entender la diferencia: aceptar y aprender de las experiencias únicas de cada individuo; conocer la pluralidad: apreciar las diversas identidades y expresiones que coexisten a nuestro alrededor; e interpretar la abundancia: comprender que la diversidad es una fuente de riqueza social y cultural", ha detallado.

"Vivimos en una sociedad plural, rica en matices, en formas de ser, de amar y de sentir. Por eso, debemos ver la variedad, entender la diferencia, conocer la pluralidad e interpretar la abundancia. Solo así podremos disfrutar plenamente de nuestra riqueza social. Normalizar esas diferencias es el objetivo que perseguimos, porque es precisamente esa diferencia lo que nos hace avanzar como sociedad", ha añadido.

Por ello, ha continuado la diputada, la campaña recuerda que "jay que seguir construyendo un futuro inclusivo e igualitario", porque "no hay progreso sin derechos, ni libertad sin respeto", toda vez que ha asegurado que el objetivo es "seguir construyendo una provincia más igualitaria, más libre y en la que impere el respeto por encima de todo". "Una Huelva donde todas las personas se sientan reconocidas y seguras, vivan donde vivan, amen a quien amen y sean como sean", ha apostillado.

"Queremos promover un entorno donde la diversidad sea vista como un recurso natural, y donde cada uno de nosotros pueda ser auténtico sin miedo al juicio o la discriminación. Esta campaña no es solo un gesto simbólico, es una herramienta educativa, una acción política y una declaración de principios con la que la Diputación de Huelva reafirma su compromiso con los derechos humanos, con la igualdad y con la diversidad como valores irrenunciables", ha insistido.

Además, como llamamiento, la diputada de Igualdad ha afirmado que "hoy, más que nunca, hay que defender el derecho a ser, a existir y a amar". "Sigamos construyendo espacios seguros, libres y diversos. Sigamos educando en el respeto, la igualdad y el reconocimiento mutuo. Y recordemos siempre que el amor no se tolera, se celebra. Que la diversidad no se esconde, se abraza. Y que la igualdad no se negocia, se garantiza", ha finalizado.