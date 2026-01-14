La Diputación de Huelva convoca dos nuevas becas del Plan Hebe Eurobeca para jóvenes con titulación universitaria

Plan HEBE. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Centro de Información Europea 'Europe Direct Huelva' del Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos, ha abierto una nueva convocatoria de becas dentro del Plan HEBE Eurobeca 2025 dirigidas a jóvenes desempleados de la provincia con titulación universitaria, con el objetivo de mejorar su empleabilidad a través de la realización de prácticas formativas en el ámbito europeo.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, estas becas permitirán a las personas beneficiarias realizar prácticas no laborales durante seis meses en entidades públicas y privadas de Europa, favoreciendo el contacto directo con el mercado laboral comunitario, la adquisición de experiencia profesional y el refuerzo de competencias clave como los idiomas o el conocimiento del funcionamiento de las instituciones y organizaciones internacionales.

La convocatoria responde a la "necesidad" de ofrecer "oportunidades reales" de inserción laboral a la población joven, "uno de los colectivos más afectados por el desempleo". Según los datos recogidos en la propia resolución, la tasa de paro juvenil en Andalucía se situó en 2024 en el 24,9%, "una cifra que refleja las dificultades de acceso al primer empleo, especialmente por la falta de experiencia laboral previa". En este contexto, la movilidad europea se consolida como "una vía eficaz para mejorar el perfil profesional de los jóvenes y ampliar sus oportunidades de futuro".

El programa Eurobeca forma parte del Plan HEBE, programa que se puso en marcha por el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos en 2015 y que ha registrado en sus distintas ediciones un elevado índice de inserción laboral entre las personas participantes, lo que ha motivado su continuidad como instrumento estratégico de apoyo al empleo juvenil. La convocatoria está dirigida a jóvenes de hasta 30 años inclusive que cuenten con titulación universitaria finalizada con posterioridad al 1 de enero de 2023 y que acrediten un nivel mínimo C1 de inglés o francés.

Los solicitantes deberán estar empadronados en un municipio de la provincia de Huelva con al menos seis meses de antigüedad, figurar como demandantes de empleo y no encontrarse dadas de alta en la Seguridad Social, salvo en los supuestos expresamente previstos en la convocatoria. Asimismo, no podrán haber sido beneficiarias de ediciones anteriores del Plan HEBE y deberán contar con la capacidad funcional necesaria para el desarrollo de las prácticas.

Cada una de las becas cuenta con una dotación total de 10.050 euros, a razón de 1.675 euros brutos mensuales, destinados a cubrir los gastos derivados de la estancia y la realización de las prácticas. El presupuesto global de la convocatoria asciende a 20.100 euros. Las prácticas tendrán una duración de seis meses y se desarrollarán previsiblemente a partir de la publicación de la resolución definitiva de concesión, con fecha límite de finalización antes del 31 de diciembre de 2026.

Los interesados en estas Eurobecas tienen hasta el 26 de enero de 2026 (inclusive) para presentar su solicitud, algo que debe hacerse preferentemente a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Huelva, aunque también se contempla su presentación presencial por los medios legalmente establecidos. Toda la información sobre la convocatoria está disponible en la web de la Diputación (en la mencionada Sede Electrónica) y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del día 12 de enero.

Con esta iniciativa, la Diputación de Huelva refuerza su compromiso con la juventud de la provincia, apostando por la formación, la experiencia internacional y la movilidad europea como herramientas clave para combatir el desempleo juvenil y mejorar la empleabilidad a medio y largo plazo.