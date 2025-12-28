Diputación de Huelva convoca el XVI Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, que asciende a 6.000 euros

Diputación de Huelva convoca el XVI Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez. - DIPUTACIÓN HUELVA

HUELVA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha publicado la convocatoria de la XVI edición del Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, un galardón cuyo objetivo es promover e incentivar la producción literaria en el ámbito del teatro, al mismo tiempo que rinde homenaje a la figura del dramaturgo Jesús Domínguez. El premio está dotado con 6.000 euros --aumentando en 1.000 euros su cuantía respecto a la pasada edición--.

Según ha explicado el ente provincial en una nota, "este certamen busca resaltar la creación teatral y perpetuar el legado de quien fue un referente del teatro en la provincia de Huelva".

Así, el galardón está destinado a personas físicas, mayores de edad, nacionales o extranjeras, que no hayan sido premiadas en ediciones anteriores. Los participantes podrán presentar un número ilimitado de obras, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

El certamen está dirigido a textos teatrales originales, de tema libre y escritos en lengua castellana. Es imprescindible que las obras sean originales e inéditas, no habiendo sido publicadas, representadas, ni premiadas antes o durante el proceso de selección y hasta el fallo del jurado.

Además, no se admitirán traducciones, adaptaciones ni refundiciones de obras previas, ya sea de novela, cine, televisión, radio o teatro, incluidas las creadas por el propio autor.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 17 de febrero de 2026, sesenta días naturales después de su publicación en el BOP de Huelva. Las obras deberán ser presentadas en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Huelva, cumplimentando los trámites del procedimiento electrónico creado al efecto dentro del apartado de Concursos y Premios del Catálogo de Servicios.

En este sentido, Diputación ha resaltado que "es importante que los participantes sigan todos los procedimientos establecidos para garantizar la correcta participación en el certamen".

"El Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez reafirma el compromiso de la Diputación de Huelva con la cultura y las artes escénicas, promoviendo la creación literaria y contribuyendo al enriquecimiento del panorama teatral y literario de la provincia", ha señalado.

En relación a la pasada edición, la obra 'El vientre de las arañas', de la autora granadina Gracia Morales, pieza sobre salud mental adolescente, fue la ganadora de este galardón, seleccionada entre más de 500 textos de 18 países.

En esta línea, el organismo ha destacado que "este certamen está considerado uno de los más prestigiosos y consolidados de creación teatral, con cerca de 3.000 obras presentadas desde su primera edición".

A lo largo de sus quince ediciones, la cita ha ganado relevancia y reconocimiento, consolidándose como "uno de los eventos teatrales más importantes, impulsando el desarrollo de la dramaturgia y promoviendo a nuevos autores tanto a nivel nacional como internacional".