La Diputación de Huelva destaca que la campaña del 8M busca "un enfoque intergeneracional y adaptado a la realidad"

La diputada de Igualdad y Familias de la Diputación de Huelva, Mar Martín Florido, participa en dos jornadas de trabajo para aunar la campaña del 8M. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Igualdad y Familias de la Diputación de Huelva, Mar Martín Florido, ha señalado que la campaña para el 8M, consensuada por todas las diputaciones busca "un enfoque intergeneracional, cercano y adaptado a la realidad social".

Así lo ha expresado tras participar este martes y miércoles en encuentro de coordinación en Sevilla de las ochos diputaciones para definir una estrategia común en la campaña institucional del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, correspondiente al año 2026, que cuentan con más de dos décadas de trayectoria unificando a las provincias andaluzas en la campaña.

Martín Florido ha asegurado que la unidad de todas las Diputaciones "es la mejor forma de avanzar en la igualdad y de lograr que ese mensaje llegue de una manera más directa y cohesionada al mayor número de personas", tal y como viene demuestrando la coordinación de campañas desde hace más de dos décadas.

Para la diputada onubense, aunar la lucha igualitaria en los derechos de mujeres y hombres "contribuye a conectar tanto territorios como generaciones, ya que son campañas que intentan llegar a todas las capas de la población, incidiendo "en el papel fundamental de la educación".

En este sentido ha avanzado que la campaña del 8M 2026 busca "un enfoque intergeneracional, cercano y adaptado a la realidad social, con especial atención a la juventud, reconociendo los avances logrados y señalando los desafíos que aún persisten para alcanzar una igualdad real y efectiva".

La Diputación de Sevilla actúa este año como anfitriona de un encuentro que tiene como objetivo consensuar las líneas estratégicas, el manifiesto institucional y los principales recursos comunicativos de la campaña, con el fin de reforzar su alcance y coherencia en todo el territorio andaluz. Las diputaciones trabajan de forma conjunta en una propuesta audiovisual y en el intercambio de experiencias y proyectos innovadores en materia de igualdad.

En la apertura del encuentro de coordinación, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha subrayado la "importancia" de la cooperación institucional y defendió que la igualdad debe abordarse como un compromiso compartido para garantizar oportunidades reales a todas las mujeres. En este contexto, ha subrayado la importancia de la cooperación institucional para fortalecer la igualdad de género en Andalucía.

"Esta coordinación es un ejemplo de cómo la unidad institucional amplifica nuestro impacto social y garantiza que los derechos conquistados se traduzcan en oportunidades reales para todas las mujeres, sin importar el territorio en el que vivan".

La propuesta pone el acento en reforzar la sensibilización social y el pensamiento crítico, alertando sobre los riesgos de idealizar modelos y discursos que, bajo apariencias renovadas, perpetúan las desigualdades históricas y normalizan relaciones desiguales. Asimismo, se desarrolla un intercambio de experiencias y proyectos innovadores en materia de igualdad impulsados por las distintas diputaciones andaluzas.

Como cierre de las jornadas, las personas participantes realizarán una visita al Real Alcázar de Sevilla guiada desde la perspectiva de género.