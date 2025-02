Diputación de Huelva destaca la "legalidad" del proyecto de la estación de tren y lamenta "tacticismo político"

HUELVA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado este lunes el "respeto", tanto de la institución provincial como del Ayuntamiento de Huelva, por el "emblemático edificio de la antigua estación de tren de la capital y ha lamentado que el PSOE e IU estén "confundiendo a la opinión pública" con respecto a la legalidad del proyecto de rehabilitación del mismo por "tacticismo político", de forma que "realizan torticeramente afirmaciones que no son correctas", por lo que ha remarcado que "no se trata de una descatalogación del edificio".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este lunes, en la que Toscano ha estado acompañado por el vicepresidente primero, José Manuel Zamora; el vicepresidente y primer teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias; y el arquitecto del proyecto, Julio Sánchez.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha tildado de "injustas" las "interpretaciones erróneas o malintencionadas" que se está realizando respecto al proyecto de la antigua estación del ferrocarril y ha subrayado el "compromiso firme" de la Diputación provincial "con la recuperación del patrimonio" y "también para dar respuesta a lo que los ciudadanos quieren, que es la puesta en valor del patrimonio para el uso público en esta ciudad y en esta provincia", toda vez que ha remarcado que el proceso ha sido "transparente en todo momento".

Asimismo, Toscano ha lamentado que "se ha puesto en duda un proyecto muy importante para esta provincia y también para la capital", toda vez que ha señalado que el proyecto de rehabilitación ha sido aprobado "con el respaldo de los organismos", pasando por la Comisión Provincial de Patrimonio, "que, además de validarlo, incluso nos han comentado que se ha destacado de una manera especial cómo se ha tratado ese proyecto y ese edificio, por su valor y por la conservación que se hace del mismo".

"Y, además, no ha habido ni una objeción ni una pega a nada de lo que se ha presentado. Por tanto, cuando tenga licencia de obra cumplirá con todos los parabienes que pondrá el Ayuntamiento de Huelva y será una licencia legal, no ilegal, como se está diciendo en este momento", ha manifestado antes de añadir que "lamentan que se esté intentando generar un clima donde haya dudas, donde se intente polemizar con un tema tan serio como este, porque, además, es "una polémica artificial con argumentos absolutamente infundados y que lo único que busca es confundir a la opinión pública".

El presidente de la Diputación ha indicado que este edificio "se va a convertir, además, en un centro sociocultural al servicio de los ciudadanos, que se va a integrar en un futuro parque del ferrocarril que llevará una parte museística, y además vamos a contribuir a regenerar un espacio que hasta este momento lo único que ha hecho es dejarse abandonado". "Y se ha dejado abandonado por personas que ahora critican lo que se está haciendo, que es solucionar un problema de abandono", ha enfatizado.

"Nuestra vocación en esa recuperación de edificios es decidida, es irrenunciable, no solo estamos hablando de la estación, también estamos hablando del Colegio de Ferroviarios y también se va a unir un nuevo edificio que hará que esta diputación sea mucho más eficaz y más eficiente y, sobre todo, que podamos dejar una diputación del siglo XXI a las futuras generaciones de onubenses. Estamos hablando de un proyecto absolutamente transparente y estamos, además, adaptando un edificio a la realidad actual, como se han hecho múltiples ejemplos en esta provincia, en esta ciudad. Por tanto, se va a hacer con el máximo respeto por su valor patrimonial", ha remarcado.

Finalmente, Toscano ha dicho que estas declaraciones el PSOE y de IU son "injustas, no solo con la Diputación", sino "con el patrimonio y con los ciudadanos, que son los que nos votan y nos ponen aquí para que les solucionemos problemas y no para intentar engañar y utilizar torticeramente, con argumentos que no son ciertos, lo que está haciendo una Diputación, que lo único que quiere es lo mejor para esta provincia".

OBRAS QUE "COMENZARÁN PRONTO"

De otro lado, Felipe Arias ha criticado que "se intente empañar el proyecto más importante que ha tenido esta ciudad en materia de patrimonio en mucho tiempo", toda vez que ha señalado que "de una vez por todas vamos a recuperar ese valioso patrimonio arquitectónico ferroviario, que estaba abandonado y que, como consecuencia de la desidia de anteriores gobiernos, había sido incendiado".

Por ello, ha asegurado que "no se va a descatalogar absolutamente nada, sino que se va a actualizar su uso para convertirlo en un espacio sociocultural" y ha destacado que el proceso que se está llevando a cabo es "el mismo que se sigue con todos los proyectos urbanísticos" que presentan ante la Gerencia de Urbanismo para la obtención de la licencia de obras y que está siendo "completamente transparente".

En este sentido, en la comparecencia han explicado que se prevé que finales de marzo o abril se presente el proyecto de ejecución, tras lo que se licitará el proyecto, previa obtención de la licencia. Por ello, se calcula que a finales de año se pueda comenzar la obra, después de que salga la licitación que será "compleja" por los estándares de calidad que se pedirán que serán "bastante altos", lo que "implica elaborar un pliego bastante detallado".

"NO VAMOS A HACER NADA ILEGAL"

De otro lado, el director del proyecto y arquitecto de la Diputación de Huelva, Julio Sánchez, ha hablado en representación de las diez personas que forman parte del proyecto, de las que ha destacado su "alto valor profesional" y ha subrayado que "todos funcionarios", por lo que ha señalado que este proyecto, que externamente "costaría 400.000 euros en honorarios", "se va a hacer por lo que cuesta la nómina de 10 funcionarios", al tiempo que ha indicado que "la palabra funcionario también tiene otra acepción, que es salvaguardar lo público".

"Como podéis entender, ni mi equipo ni yo, vamos a hacer nada que sea ilegal, nada. Todo será estrictamente legal, como no puede ser de otra manera, no ya como profesional, sino por lo que implica la palabra funcionario. El hecho de actualizar un catálogo que está desde el año 1999 al año 2024 no forma más que parte de un proceso natural del urbanismo. El urbanismo no es algo que se mete en un cajón y se cierra, es algo vivo", ha señalado.

"Al igual que ha ocurrido con otros muchos edificios de la ciudad como La Gota de Leche, la Gerencia de Urbanismo, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Aparejadores, la Casa Colón o el Banco de España, la catalogación de los edificios se actualiza a la realidad para poder darle el uso que tienen en la actualidad", ha señalado.

El director del proyecto ha puntualizado que "actualmente no existe cubierta en la nave central porque quedó destruida tras el incendio de 2022". Y que, por tanto, "hay que hacer una nueva; y ya que vamos a hacerla es obligado adecuarla al nuevo uso sociocultural que va a tener el edificio".

Por lo que se refiere al resto del edificio, ha recalcado que se va a respetar "al máximo, hasta el punto de que la mayoría elementos serán realizados tal como eran hace 125 años cuando se inauguró la estación". El edificio dispondrá de dos salas multifuncionales para exposiciones y conferencias. La primera, ubicada en la antigua zona principal de la estación, el área de espera y de venta de billetes, con capacidad para 220 personas. La segunda, en la zona donde se ubicaba la cafetería, tendrá un aforo para unas 120 personas.

También se recuperará la marquesina de la zona de los andenes como espacio para catering, exposiciones y zona de estar. La planta superior contará con otras dos salas, unidas por una pasarela, que albergarán una exposición permanente sobre el ferrocarril y el uso original del edificio.