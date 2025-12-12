Diputación de Huelva destina 150.000 euros al Banco de Alimentos para llegar a municipios menores de 20.000 habitantes

El presidente de la Diputación, David Toscano, y el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación destinará 150.000 euros al Banco de Alimentos de Huelva para hacer llegar su labor a los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes. Esta colaboración es el resultado de un convenio suscrito, por segundo año, entre ambas entidades, que recoge el compromiso de la Diputación con las personas y familias en riesgo de exclusión social, que se materializará a través del Banco de Alimentos, un referente en la ayuda a las personas más vulnerables desde hace más de 25 años.

Según informa la institución provincial en nota de prensa, el convenio ha sido suscrito por el presidente de la Diputación, David Toscano, y el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera. Para Toscano, la renovación de este convenio "habla de lo mejor que tiene esta provincia: la capacidad de cuidarnos unos a otros".

"Nada define mejor a una institución pública, que su compromiso con quienes más lo necesitan, y pocas entidades representan con tanta claridad ese compromiso como el Banco de Alimentos de Huelva", ha afirmado.

El convenio firmado vuelve a reforzar esa alianza para que la atención básica de alimentación "llegue allí donde más falta hace: a personas adultas y familias en riesgo de exclusión, derivadas por los profesionales de las ocho zonas básicas de Servicios sociales".

Una parte de estos fondos --66.000 euros, de los cuales 16.000 permitirán compras directas en supermercados de la cadena El Jamón-- garantiza "algo tan elemental como poder llenar la nevera. Y sabemos muy bien que, para muchas familias, ese gesto lo cambia todo".

Pero el convenio "mira más allá de la urgencia", ya que incluye cursos de formación por valor de 37.740 euros, diseñados en coordinación con los equipos sociales de la Diputación y orientados a los sectores más demandados en los municipios menores de 20.000 habitantes. Según el presidente de la Diputación "está comprobado que cuando una persona accede a un empleo, cuando adquiere una nueva habilidad, cuando vuelve a sentirse útil, toda su vida cambia. Y ese es también el camino de la verdadera inclusión".

El resto de la subvención se dirige a sostener el funcionamiento diario del Banco de Alimentos, para que su labor siga siendo posible y llegue a cada rincón de esta provincia. Toscano ha agradecido el trabajo del Banco de Alimentos y el "esfuerzo incansable de su voluntariado: en el comedor social de Gibraleón, donde la Diputación colabora a través del Banco de Alimentos, y también en la entrega de diplomas de formación en Cortegana, donde se demuestra que esta entidad no solo alimenta, sino que abre caminos de oportunidad".

"La Diputación de Huelva es una institución al servicio de las personas "y por eso quiero agradecer al Banco de Alimentos su cercanía, su mirada humana y su incansable entrega. Con esta firma renovamos nuestro compromiso con una provincia más justa, más solidaria y más igualitaria", ha finalizado.