Diputación de Huelva destina este año 25,4 millones de euros a municipios de la provincia a través de la Concertación

Reunión celebrada en el Foro Iberoamericano de La Rábida con técnicos y alcaldes de los municipios de la provincia. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva destina este año más de 25 millones de euros a la Concertación con los municipios de la provincia de Huelva menores de 20.000 habitantes, lo que supone 3,6 millones de euros más que en el 2025.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, ha dado a conocer este viernes, en el transcurso de una reunión celebrada en el Foro Iberoamericano de La Rábida con técnicos y alcaldes de los municipios de la provincia, las principales novedades del Plan de Concertación 2026, a través del cual el organismo provincial pone a disposición de los ayuntamientos recursos económicos, técnicos y materiales.

Según el vicepresidente de la Diputación, con esta reunión se pretende "trasladar a todos los responsables de los distintos ayuntamientos el Plan de Concertación para que lo lleven a cabo de manera adecuada y, que cuando llegue el momento de su justificación, se pueda hacer de la manera más fácil posible para todo el mundo".

Además, Zamora ha añadido que a los más de 25 millones de euros hay que sumar los cuatro millones del programa de anticipo reintegrables, "con lo que se llega hasta los treinta millones de asignación directa a todos los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes".

De esos 25,4 millones de euros, los municipios recibirán nueve millones de euros en asistencia económica para invertir en lo que cada ayuntamiento considere necesario. Por su parte, para el Plan de Desarrollo Económico y Social se destinarán 6,7 millones de euros y permitirá a los ayuntamientos la contratación de personas desempleadas en el municipio para la realización de obras y servicios que tiene que realizar.

Otra línea económica del Plan de Concertación es la asistencia económica al plan de infraestructuras, que tendrá una dotación de 5,6 millones de euros y los ayuntamientos tendrán plena autonomía para decidir si invierten en edificios, calles, parques y jardines, o en caminos y senderos.

La asistencia económica, que va dirigida a los municipios menores de 20.000 habitantes, también contempla otros apartados como aportación para actuaciones en materia de igualdad y familias (400.000 euros), para la dinamización de Puntos Vuela (459.000 euros); para el Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento (SIVOA) de los Servicios Sociales Comunitarios (377.000 euros); o para actividades culturales (550.000 euros);

También se destina para el fomento de la actividad deportiva local y para arbitraje y material del programa deportivo; para la Provincia en Juego (450.000 euros); para el Plan Aldeas Rurales (300.000 euros); para la realización de actividades de sensibilización en Cooperación Internacional para el Desarrollo (200.000 euros); y para la gestión de colonias felinas (200.000 euros).

Además, este año se han incrementado tres nuevas asistencias económicas: para la realización de estrategias urbanas municipales (360.000 euros), para actividades de Prevención Social (200.000 euros) y para inversiones en materia inventariable (600.000 euros).

Junto con la aportación económica, la Diputación, a través de la Concertación, también pone a disposición de los ayuntamientos, incluso para los de más de 20.000 habitantes, recursos materiales y técnicos, a través de sus fichas concertables.

Para este año 2026, se incluyen cuatro nuevas fichas de concertación: Programa y actividades de prevención, fiestas locales saludables; prestaciones de materiales; talleres de prevención de adicciones y el programa Conozca la provincia de Huelva.

Está previsto que el Plan de Concertación 2026 se apruebe en el pleno ordinario de la Diputación de Huelva, que se celebrará el próximo 4 de marzo.