Diputación de Huelva edita El libro 'Platero y nosotros' para conocer y reconocer la figura de Ricardo Bada

Presentación en la Diputación del libro 'Platero y nosotros'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha presentado este martes el libro 'Platero y nosotros', un homenaje y reconocimiento al periodista y escritor onubense Ricardo Bada, fallecido en 2025. La obra, realizada en colaboración con la asociación Periferias, recoge testimonios y escritos de personas que lo conocieron y con los que se pretende hacer un reconocimiento a uno "de los mayores intelectuales que ha dado la provincia de Huelva".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el presidente de la Diputación, en compañía de familiares y amigos de Ricardo Bada, ha afirmado que este libro "nace del reconocimiento, pero también del afecto". "Del deseo de devolver a Huelva la figura de uno de sus grandes periodistas y escritores, de una persona que hizo de la palabra su forma de entender el mundo y que llevó nuestra lengua, nuestra cultura y también el nombre de Huelva mucho más allá de nuestras fronteras".

Toscano ha recordado que Ricardo Bada desarrolló "una trayectoria admirable". Fue periodista, escritor, traductor y crítico literario. "Desde Alemania tendió puentes entre Europa y el mundo iberoamericano y compartió espacio con algunas de las voces más importantes de la literatura en español".

"Pero si algo me llama la atención al acercarme a su obra, es comprobar que nunca dejó de escribir desde Huelva. Vivía en Colonia, sí. Pero seguía mirando el mundo con los ojos de quien nació aquí. Huelva aparecía una y otra vez en sus recuerdos, en sus poemas, en sus diarios, en sus conversaciones. No como una nostalgia lejana, sino como una presencia permanente", ha señalado.

Por eso este libro, ha insistido el presidente de la Diputación, "tiene un valor especial", porque es "un homenaje y al mismo tiempo una invitación a descubrir --o a redescubrir-- a un autor que alcanzó un enorme prestigio fuera de España y que, quizá, no siempre ha sido suficientemente conocido".

"Y eso también forma parte de nuestra responsabilidad como institución. La Diputación no solo debe cuidar el patrimonio material de la provincia. También debe proteger y difundir el patrimonio que representan las personas que han contribuido a hacer más grande el nombre de Huelva desde el talento, la cultura y el conocimiento", ha abundado.

Toscano ha agradecido a la asociación Periferias su compromiso con "la recuperación del legado cultural" y ha señalado que "este libro es fruto de ese trabajo constante y de esa convicción de que una tierra también se construye conservando la memoria de quienes la han enriquecido".

"Nuestra colaboración empezó gracias a esta deuda que tenía la provincia con el autor pero fruto de esa primera toma de contacto han surgido otras muchas maneras de colaborar para engrandecer el patrimonio cultural de la provincia de Huelva", ha remarcado.

Además, Toscano se ha mostrado convencido de que "estas páginas permitirán que muchas personas descubran por primera vez a Ricardo Bada y que quienes ya lo admiraban vuelvan a encontrarse con su inteligencia, con su sentido del humor, con su enorme curiosidad y con esa forma tan libre de entender la literatura y el periodismo".

Por su parte, el presidente de la Asociación Periferias, Guillermo Duclós, ha agradecido la acogida que, por parte de la Diputación, ha tenido "desde el primer momento la realización de este libro" y ha recordado la vinculación que siempre mantuvo Ricardo Bada con Huelva, "quien escribía con un cuadro de Juan Manuel Seisdedos a su lado".

Junto con las reseñas sobre la vida, obra y personalidad de Ricardo Bada, escritas por algunas de las personas que lo conocieron de cerca, el libro también recoge las letras de unos fandangos realizadas por Bada a ciertos amigos, retratando con ellos sus caracteres. Estos fandangos pueden ser oídos en la interpretación de María Reyes al cante y 'El Tato' al toque, a través de códigos QR.