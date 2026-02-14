La Diputación de Huelva y Fundación UNED colaborar para el desarrollo de proyectos de investigación

El director gerente de la Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Gustavo Rovira. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Hueva, David Toscano, y el director gerente de la Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Gustavo Rovira, han firmado recientemente un acuerdo marco de colaboración entre ambas entidades, con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación, organizar todo tipo de actividades académicas, así como apoyar a investigadores y estudiantes.

Junto con el desarrollo de proyectos de investigación, tanto la Diputación como la Fundación UNED trabajarán de forma coordinada para la realización de actividades como cursos, conferencias, simposios o seminarios y su difusión entre los municipios que integran la provincia de Huelva, según ha informado la institución provincial en una nota.

También ha anunciado colaborarán mutuamente para el apoyo a investigadores y estudiantes, el intercambio de publicaciones, trabajos de investigación y de cualquier tipo de materiales académicos que resulten de interés, así como el intercambio y colaboración en todo tipo de proyectos culturales de interés común.

Al mismo tiempo, este acuerdo marco de colaboración también recoge otros objetivos como la movilidad de estudiantes y de personal docente, y cuantos otros sean considerados de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y según la legalidad establecida en la normativa de contratación del sector público.

Toscano ha destacado que la formación es una prioridad para la Diputación provincial. "Si queremos que Huelva aproveche las oportunidades que vienen, necesitamos que nuestra gente esté preparada. Este acuerdo con la Fundación UNED nos ayuda a acercar esa formación a todos los municipios, también a los más pequeños, y a generar oportunidades reales de empleo. Desde la Diputación tenemos claro que invertir en conocimiento es invertir en futuro".

Por su parte, el director gerente de la Fundación UNED, Gustavo Rovira, ha señalado que "este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la colaboración institucional y con el acceso al conocimiento como herramienta clave para el desarrollo social y económico de los territorios".

Asimismo, ha añadido que "queremos que la formación y la investigación lleguen a todos los municipios de la provincia, contribuyendo a generar oportunidades, talento y cohesión territorial". La puesta en marcha de proyectos o actuaciones que se deriven de este acuerdo, se ejecutarán según los programas y estipulaciones acordadas por ambas partes, mediante los medios propios de cada una de ellas.

La financiación de dichos proyectos o actividades podrá ser mediante los fondos propios de cada parte o bien articularse mediante disposiciones dinerarias en favor de alguna de ellas, siempre acorde con la normativa que resulte de aplicación en cada caso concreto.

Finalmente, la Diputación ha apuntado que la Fundación UNED participó también, el pasado mes de diciembre, en el Consejo de Alcaldes de la Diputación, celebrado en el Convento de Santa Clara, en Moguer, para poner a disposición de los municipios de menos de 5.000 habitantes, las acciones formativas en habilidades digitales que, subvencionados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ofrece la Fundación UNED.