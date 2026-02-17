Diputación de Huelva impulsa con los ayuntamientos un plan de recuperación de la provincia tras los temporales

Visita a las obras de la HU-7100, que une Almonaster la Real con Gil Márquez y Valdelamusa (Huelva), afectada por los temporales. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha iniciado este martes una ronda de reuniones comarcales con alcaldesas y alcaldes de todos los municipios de la provincia con el objetivo de recabar información directa sobre los daños ocasionados por los temporales y coordinar un plan de recuperación que permita a los ayuntamientos recuperar la normalidad "lo antes posible".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, los encuentros han comentado este martes en la comarca de la Sierra, en el Ayuntamiento de Fuenteheridos, y continuarán este miércoles en la Costa, Condado y Área Metropolitana, en la Capilla de Desarrollo Local de Huelva, y en el Andévalo, en el Centro Guadalinfo de Villanueva de las Cruces.

Así, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha explicado que estas reuniones servirán para "escuchar a los alcaldes y alcaldesas, conocer los problemas que han afrontado y, a partir de ahí, coordinar un gran plan de recuperación para la provincia de Huelva", al tiempo que ha subrayado la "importancia" de la coordinación entre administraciones en esta segunda fase, "una vez superadas las situaciones más urgentes".

OBRAS DE URGENCIA EN CARRETERAS DE LA SIERRA

El anuncio se ha producido durante la visita, junto al vicepresidente de Infraestructuras, Manuel Cayuela, a las obras de urgencia que se están ejecutando en dos carreteras provinciales de la Sierra: la HU-7100, que une Almonaster la Real con Gil Márquez y Valdelamusa, y la carretera que comunica Aroche con Encinasola, conocida como la Contienda.

Al respecto, en el tramo de la HU-7100, en el término municipal de Almonaster la Real, los daños están relacionados con un corrimiento de tierra de gran magnitud y afecciones a arbolado. Los trabajos se centran en la retirada de árboles, la limpieza del talud y la eliminación de tierras acumuladas, con el objetivo de que la carretera pueda reabrirse al tráfico a final de mes.

Por otro lado, el vicepresidente Manuel Cayuela ha señalado que se trata de actuaciones complejas debido a la estrechez de la vía, que impide el uso de maquinaria pesada y obliga a desarrollar los trabajos con mayor lentitud y precisión.

Por su parte, el alcalde de Almonaster la Real, Jacinto Vázquez, ha valorado "la rapidez" de la intervención y ha trasladado la "importancia" de esta carretera para vecinos y trabajadores de la zona.

En la carretera de la Contienda, que comunica Aroche y Encinasola, las actuaciones se centran en la estabilización del talud, la retirada de árboles afectados, la mejora del drenaje y la reparación del firme.

Las alcaldesas de Encinasola y Aroche, María Dolores Benjumea y Cristina Romero, respectivamente, han destacado la relevancia de esta vía como conexión entre municipios y su uso diario para la actividad agrícola y ganadera de la comarca, valorando la coordinación mantenida con la Diputación durante las obras.

Además, el vicepresidente ha explicado que la mayoría de las incidencias provocadas por los temporales están siendo atendidas por las empresas de mantenimiento contratadas por la Diputación y, en los casos más complejos, mediante contratos de emergencia, con el objetivo de resolver las situaciones lo antes posible.