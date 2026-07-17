La Diputación de Huelva inaugura el nuevo parque de aventura y tirolinas de La Rábida

Inauguración del nuevo parque de aventura y tirolinas de La Rábida. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha inaugurado este viernes el nuevo parque de aventura y tirolinas de La Rábida, una iniciativa impulsada por la empresa onubense Parque Nuevo Mundo que amplía la oferta de ocio de uno de los espacios más emblemáticos y visitados de la provincia.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, ubicado en el Parque Botánico José Celestino Mutis, cuenta con tres circuitos en altura, puentes colgantes y tirolinas adaptados a diferentes edades, ofreciendo una nueva experiencia de ocio activo a quienes visitan este entorno natural privilegiado.

Durante el acto inaugural, Toscano ha destacado que esta actuación responde al compromiso de la Diputación de "seguir enriqueciendo la oferta de La Rábida". "Este ya es un lugar extraordinario por su historia, su patrimonio y su entorno natural. Nuestro objetivo es seguir incorporando propuestas que hagan que cada vez más personas quieran descubrirla, disfrutarla y volver. Este nuevo parque es un aliciente más para seguir haciendo de La Rábida un referente turístico y de ocio durante todo el año".

El presidente ha felicitado a Parque Nuevo Mundo por impulsar un proyecto que comenzó a gestarse hace tres años y ha reconocido también el trabajo del diputado responsable de La Rábida, Juan Daniel Romero, y del director del enclave, Agustín Medina, por su implicación para hacerlo realidad.

Por su parte, el CEO de IMN y socio inversor de Parque Nuevo Mundo La Rábida, Ignacio Javier Alonso, ha explicado que el proyecto nació con el objetivo de crear una instalación de referencia por su integración en el entorno y por sus estándares de seguridad.

"Desde el primer momento quisimos diseñar un parque que fuera un referente en sostenibilidad y seguridad, plenamente integrado en el Parque Botánico José Celestino Mutis y pensado para que las familias disfruten con total tranquilidad. Hemos respetado el entorno natural e incorporado uno de los sistemas de seguridad más avanzados del mercado para garantizar una experiencia segura y divertida", ha explicado.

Alonso ha subrayado además el orgullo de participar en un proyecto liderado por las emprendedoras onubenses Celia y Merche Lobatón, poniendo en valor la colaboración entre iniciativa privada e instituciones para impulsar nuevas propuestas de ocio en la provincia.

Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha destacado el valor que el Parque Celestino Mutis tiene para los vecinos del municipio y ha subrayado que "esta nueva actuación afianza el atractivo de La Rábida como uno de los grandes destinos turísticos de Huelva".

Asimismo, Romero ha señalado que este nuevo espacio de ocio servirá para enriquecer un enclave excepcional y "supone un paso más en la puesta en valor de los Lugares Colombinos, favoreciendo un turismo familiar y de calidad que genera nuevas oportunidades para el desarrollo de Palos de la Frontera".

Coincidiendo con la apertura oficial de las instalaciones al público, han realizado el recorrido inaugural del parque de aventura, mientras un grupo de niños y niñas participaba por primera vez en el circuito.