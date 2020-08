Diputación de Huelva inicia en Ayamonte una campaña de sensibilización para evitar el abandono de animales

AYAMONTE (HUELVA), 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de su servicio de Medio Ambiente, ha puesto en marcha desde este martes y hasta el 6 de agosto una campaña de sensibilización por varios municipios de la costa onubense dirigida tanto a fomentar la adopción de animales como a frenar la cifra de abandonos que se dan anualmente en la provincia de Huelva. En concreto, la campaña ha comenzado este martes en Isla Canela, en Ayamonte.

En todo el territorio español, un total de 104.688 perros y 33.719 gatos fueron abandonados durante el pasado año y, según los datos aportados por la fundación Affinity, solo el 25 por ciento de los perros y el 3,3 por ciento de los gatos recogidos por protectoras fueron devueltos a sus familias.

Bajo el lema 'No compres, adopta. Un animal no es un juguete', la institución provincial, en colaboración con los ayuntamientos de Ayamonte, Punta Umbría, Isla Cristina y Cartaya, ha iniciado este martes en la playa de Isla Canela este nuevo Programa de educación ambiental para el fomento de la adopción y el no abandono de animales en la provincia de Huelva.

Así, se busca alcanzar objetivos tan necesarios como son evitar el abandono de mascotas a través de la concienciación ciudadana, fomentar la adopción de mascotas en lugar de su compra, dar a conocer diferentes centros de acogida de animales --entre ellos el Refugio provincial de animales que gestiona la Diputación de Huelva--, así como fomentar la esterilización de estos para controlar su población.

A través de un stand informativo, en el que se ha instalado una jaima y diferente material con información gráfica, se van a proyectar diferentes videofórums dirigidos a todos los públicos sobre el abandono de animales, el proceso de adopción, información sobre refugios y protectoras, etc. También está prevista la realización de dinámicas ambientales y talleres de arte reciclado de animales dirigidos a los más pequeños, así como encuestas itinerantes para sensibilizar sobre esta temática y reparto de bolsas reutilizables.

Estas actividades, desarrolladas con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la transmisión de la covid-19, se van a llevar a cabo hoy martes, 4 de agosto, en la playa de Isla Canela (Ayamonte) junto a la rotonda de las banderolas de 10,30 a 13,30 horas; esta tarde se instalará en la Plaza 26 de abril de Punta Umbría de 19,00 a 22,00 horas; este miércoles 5 de agosto, en la Plaza La Sal (El Portil) de 19,00 a 22,00 horas; y el jueves 6 de agosto en el paseo marítimo de Isla Cristina de 10,30 a 13,30 horas.

Con esta iniciativa se pretende, además de frenar el abandono, aumentar las adopciones de animales frente a la compra de mascotas, brindando una segunda oportunidad a cada animal que es adoptado por una familia, con la que establecerá fuertes vínculos afectivos al ser animales llenos de agradecimiento. Sin olvidar que cada adopción lleva consigo el compromiso de asumir una serie de obligaciones dirigidas a satisfacer las necesidades del nuevo miembro de la familia, siendo responsables de su salud y su bienestar.