Diputación de Huelva intensifica la lucha contra los mosquitos en un año marcado por la acumulación de agua

Presentación de la campaña del Plan de Control de Mosquitos 2026 en Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La campaña de control de mosquitos en la provincia de Huelva contará este año 2026 con una inversión cercana a los 3,3 millones de euros, un quince por ciento más que el año anterior, según ha anunciado este martes el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. Este incremento responde a la gran acumulación de agua que han dejado las borrascas de los últimos meses en la provincia, especialmente en zonas de marisma y áreas inundables.

Toscano, quien ha comparecido para dar todos los detalles de esta campaña junto con el diputado de Medio Ambiente y Plagas, Arturo Alpresa, y el jefe del Servicio de Control de Plagas de la Diputación, Francisco Cáceres, ha señalado que son tres los pilares en los que se apoya esta campaña: vigilancia científica, actuaciones de control y coordinación institucional.

Con respecto a la vigilancia, el presidente de la Diputación ha asegurado que "este año se va a intensificar el trabajo de diagnóstico con el análisis de 953 posibles focos de cría repartidos por toda la provincia, además del seguimiento de la evolución de las poblaciones mediante una red de 33 estaciones de muestreo".

En cuanto a las actuaciones de control, Toscano ha remarcado que "los tratamientos aéreos, que ya están plenamente consolidados, permitirán actuar este año sobre unas 4.500 hectáreas entre los meses de junio y septiembre, organizados en cinco fases de aplicación". A ello, ha añadido, "incorporamos un nuevo recurso técnico muy importante: un vehículo anfibio, que permitirá realizar tratamientos en zonas inundables de difícil acceso donde no es posible intervenir con otros medios".

Además, desde el Servicio de Control de Plagas se trabaja en la restauración hidrológica de zonas costeras degradadas, que actúan como focos de producción de mosquitos y donde se interviene para mejorar la eficacia de los tratamientos y reducir el uso de biocidas.

A esta estrategia se suma también el Plan Territorial de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, que se desarrolla en coordinación con todos los ayuntamientos de la provincia, con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y con entidades científicas como la Estación Biológica de Doñana.

El presidente ha recordado también que la provincia de Huelva cuenta con más de 16.000 hectáreas de marisma, muchas de ellas situadas en espacios naturales protegidos de enorme valor ambiental, entre los que destaca el entorno de Doñana.

Toscano ha manifestado que "esto significa que debemos ser realistas, ya que no es posible eliminar completamente la presencia de mosquitos en un territorio con estas características naturales".

"Pero sí es posible, y es nuestra responsabilidad, mantener su población en niveles que sean compatibles con la vida cotidiana de las personas y con el desarrollo de sectores fundamentales para nuestra provincia, como el turismo o el disfrute de nuestros espacios naturales. Para ello contamos con un Servicio de Control de Plagas de la Diputación que trabaja durante todo el año, aplicando estrategias de control integrado que van mucho más allá de los tratamientos puntuales", ha remarcado.

ALREDEDOR DE 30 ESPECIES DE MOSQUITOS

Por otra parte, el jefe del Servicio de Control de Plagas ha explicado que en la provincia de Huelva conviven "alrededor de 30 especies de mosquitos" y que "algunas han llegado recientemente, como el mosquito tigre, y otra que hubo en el pasado, que era la responsable de la transmisión de la fiebre amarilla, que ahora no tenemos, desapareció". Al hilo de ello, ha remarcado que desde el servicio cuando controlan mosquitos "no diferencian especies", sino que el tratamiento es general.

"Cuando detectamos la presencia de una especie, la intentamos controlar con los medios a nuestro alcance y con las tecnologías que supongan menos impacto ambiental, que sean más eficaces y más eficientes. En este caso, las ovitrampas. Se trata de un sistema de monitorización y sirve para saber fundamentalmente dónde se está desenvolviendo esta especie del mosquito tigre", señala.

Al respecto, ha subrayado que cuentan con un plano de la provincia "que refleja la expresión geográfica de esta especie que ha tenido en los últimos años" y se actuará "en consecuencia" como se hace "con el resto de especies".

De otro lado, Cáceres se ha referido a las imágenes "un poco alarmantes" de supuestos mosquitos en Doñana que aparecieron en algunos medios de comunicación, señalando que "lo que se decían que eran mosquitos, realmente no lo eran".

INICIO DE CAMPAÑA "RELATIVAMENTE TRANQUILO"

De otro lado, ha apuntado que "este año hemos tenido una frecuencia en las precipitaciones que ha dado mucha continuidad a las zonas encharcadas", algo que "va en contra de los mosquitos". "Eso nos hace albergar esperanza de que podemos tener un inicio de campaña relativamente tranquilo, porque hay que diferenciar lo que son mosquitos de lo que no lo es. Lo que después nos depara el verano, que es la época óptima para el desarrollo de estas especies plagas, lo iremos viendo progresivamente", ha señalado.

El jefe del Servicio de Control de Plagas ha subrayado que hacen "una vigilancia muy estrecha a cómo evolucionan las plagas" y se ponen en marcha "aquellas medidas que van a ayudar a controlarlas", toda vez que ha explicado que trabajan con dos planes de actuación, uno en la costa, donde se trabaja "con más intensidad", y otro en el resto de la provincia.

"En la costa hay 16.000 hectáreas de marisma mareal, un ecosistema muy singular que prácticamente es exclusivo de nuestra provincia, a excepción un poco de la provincia de Cádiz, y que en Huelva es un tesoro natural, pero tiene como contrapartida que la inundación por las mareas provoca plagas de mosquitos en verano. Ese es, quizás, nuestro principal ámbito de actuación. Y después en el resto de la provincia, en orden a controlar las especies que pueden transmitir la fiebre del Nilo", ha concluido.