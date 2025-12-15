Diputación de Huelva lanza una campaña por la tenencia responsable de animales, la adopción y contra el abandono

Presentación de la campaña por la tenencia responsable de animales. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Medio Ambiente, ha presentado este lunes una nueva campaña navideña de concienciación sobre la tenencia responsable de animales bajo el lema 'No lo ignores. No lo abandones. Actúa con responsabilidad', una iniciativa que "refuerza el compromiso" de la institución provincial con la adopción y la lucha contra el abandono, especialmente en fechas señaladas como la Navidad, cuando las estadísticas reflejan un aumento de estos casos.

En la rueda de prensa han participado el diputado de Medio Ambiente, Arturo Alpresa; el veterinario responsable del Refugio Provincial de Animales de Valverde del Camino, Juan Carlos González; y Adrián Fernández, jefe de expansión de la Agencia Kilah, entidad coordinadora de la campaña.

El diputado de Medio Ambiente ha señalado que la Diputación "lleva varios años impulsando campañas de adopción en verano, pero teníamos ganas de ir más allá y seguir apostando por la adopción durante todo el año". En este sentido, Alpresa ha explicado que la Navidad es "un momento clave para sensibilizar a la ciudadanía, ya que, junto con el verano, es una de las épocas en las que se registran más abandonos".

Alpresa ha destacado los datos del Refugio Provincial de Animales "donde hasta el 1 de diciembre se han adoptado 193 perros de un total de 295", cifras que "reflejan el gran trabajo que se realiza en el centro y el esfuerzo humano de todo el equipo y de las asociaciones protectoras". Asimismo, ha animado a visitar el refugio provincial de Valverde del Camino y conocer de primera mano la labor que allí se desarrolla.

"La adopción es dar una segunda oportunidad, y quien ha vivido esa experiencia sabe que el vínculo que se crea con un animal adoptado es algo especial", ha afirmado el diputado, subrayando que un animal "no es un regalo ni un juguete, sino un miembro más de la familia que requiere cuidados, atención y responsabilidad durante toda su vida".

La campaña tiene como eje central un vídeo y una imagen gráfica protagonizados por 'Max', el perro que simboliza el "potente" mensaje de esta edición. "Queríamos algo distinto, que llegara al corazón y que hiciera reflexionar, como lo hicieron otros anuncios históricos contra el abandono", ha explicado Alpresa.

STANDS INFORMATIVOS

Como parte de la iniciativa, el próximo 20 de diciembre, desde las 12,00 hasta las 20,00 horas, se instalará un espacio informativo en los soportales de la Diputación de Huelva, un enclave muy concurrido durante las fiestas navideñas. Allí se dará visibilidad a la campaña y al trabajo de las asociaciones protectoras de la provincia.

Por su parte, el veterinario responsable del Refugio Provincial, Juan Carlos González, ha agradecido a la institución provincial la puesta en marcha de este tipo de campañas, destacando que "aunque a veces no lo parezca, siempre llegan a terceras personas y ayudan a concienciar". González ha animado a visitar el centro provincial. "Tenemos las puertas abiertas y muchos animales esperando una segunda oportunidad", ha dicho.

Asimismo, ha insistido en la "importancia" de la responsabilidad, especialmente en Navidad, ya que "un animal no es un adorno ni un regalo pasajero, es una responsabilidad para toda su vida y ser responsables a la hora de adoptar es la mejor manera de evitar que acaben en un refugio".

El jefe de expansión de la Agencia Kilah, Adrián Fernández, ha subrayado la relevancia de la difusión mediática para el éxito de la campaña y ha agradecido a la Diputación "su implicación constante en iniciativas contra el abandono animal y a favor de la tenencia responsable". Fernández ha trasladado también el agradecimiento de las asociaciones protectoras "por el apoyo y por contar con ellas a la hora de organizar este tipo de acciones".

Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a "reflexionar" al ver el cartel y el vídeo de la campaña. "Queremos que la gente se pregunte qué significa realmente la responsabilidad y dónde acaban muchos de los regalos de Navidad cuando no se ha pensado bien la decisión". En este sentido, ha remarcado que "adoptar un animal en Navidad es posible, pero siempre desde la responsabilidad y la información".

Durante la jornada del 20 de diciembre, habrá diferentes stands con la participación del Refugio Provincial y de numerosas asociaciones protectoras de la provincia, que actuarán como puntos de información sobre la tenencia responsable, la adopción y el tipo de animal más adecuado para cada familia. Además, ofrecerán artículos solidarios de temática navideña para recaudar fondos destinados a su labor.

"Se está creando un verdadero trabajo en equipo entre la Diputación y las asociaciones, y eso es motivo de satisfacción", ha concluido Fernández, animando a todos los onubenses a "acercarse, informarse y colaborar", ya que "estas campañas se hacen para eso, para compartir, concienciar y sumar apoyos en favor de los animales".

Las asociaciones que van a participar en la campaña son: Puntanimals, de Punta Umbría; La tribu de Gaia, de Huelva; Palma Perruna, de La Palma del Condado; Asociación Hada, de Huelva; Colonias de Punta Umbría; La tropa de Isra, de Gibraleón; Hope Felino, de Punta Umbría; Mazagón Animal; APAC Huelva, de Aljaraque; Valverde Animal; Wonderful Cats, de Moguer; Alma Felidae, de Huelva; Asociación Protectora Inocentes Huelva; Condado Felino, de La Palma del Condado; Corazones Peludos, de Almonte; y Callejeritos Necesitados, de Gibraleón.