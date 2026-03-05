La Diputación de Huelva lleva a ARCO 'En mi pecho un estandarte', una reflexión sobre el arraigo y las migraciones

Huelva en ARCOmadrid 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

La provincia de Huelva acude a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España, ARCOmadrid 2026, exhibiendo 'En mi pecho un estandarte' sobre el sentimiento de "pertenencia y arraigo" ante las migraciones, y el de la "conexión estética" con el pintor onubense Sebastián García Vázquez, a quien se rinde homenaje es esta edición de la feria, que se celebra hasta el próximo domingo.

La diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, junto a los comisarios Gustavo Domínguez y Jennifer Rodríguez-López y los artistas que forman parte del proyecto, ha visitado el stand de la Diputación, que reúne obras de diferentes disciplinas, "generando un recorrido visual y reflexivo" a través de las obras de los artistas onubenses Andrés Aparicio, Josema López Vidal, Pilar Lozano, Juan Pérez y Paula Ruiz Aramburu, además de las de Sebastián García Vázquez, el pintor homenajeado de Puebla de Guzmán, ha indicado la institución provincial en una nota.

"Desde la Diputación de Huelva queríamos que nuestro stand hablara de nosotros, de lo que somos y de lo que sentimos. Y no había mejor manera que hacerlo mirando a quien supo pintar la vida cotidiana, los rostros, las calles y la memoria de El Andévalo con tanta verdad y tanta dignidad. Con 'En mi pecho un estandarte' rendimos homenaje a nuestro patrimonio, impulsamos el talento actual y llevamos el nombre de Huelva a un escenario internacional como ARCO con orgullo y responsabilidad", ha señalado Baquero.

Para la diputada "cuando hablamos de cultura, hablamos de identidad. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de personas; de nuestras raíces, de nuestras historias compartidas y de ese sentimiento profundo de pertenencia que, pase lo que pase, siempre llevamos en el pecho como un estandarte".

En el stand de la Diputación los visitantes encontrarán un espacio abierto y transitable, en el que la muestra se expone en dos espacios --interior y exterior--, invitando a "una experiencia estética y emocional que vincula pasado y presente, la memoria y la identidad cultural". En la zona exterior, que alude a la vida en la calle, a lo público, al ruido, será central la pieza instalativa de Andrés Aparicio. Y la zona interior, que hace referencia al hogar, a lo doméstico, a la calma y lo íntimo, acoge las obras de Josema López Vidal y Paula Ruiz Aramburu, además de un autorretrato de García Vázquez.

Separando ambos espacios, pero al mismo tiempo sirviendo de nexo y de lugar de tránsito, un pasillo contiene un cubículo cerrado que alberga proyección la pieza audiovisual y musical creada por Pilar Lozano y Juan Pérez, enfrentada al autorretrato, configurando así un puente entre tradición y modernidad.

Según han explicado los comisarios, las dos zonas del expositor de la Diputación representan "un espacio de tensión, de ruido, metáfora del viaje y de la añoranza de la tierra, y otro de calma que es el hogar". El recorrido puede realizarse desde cualquier punto del stand, ya que se presenta como un espacio abierto a las vías de acceso de la feria.

Figura "clave" por su estrecha relación con la vida cotidiana del pueblo y por "su capacidad para reflejar la memoria colectiva en su obra", Sebastián García Vázquez sirve de eje al diálogo entre la tradición pictórica de la provincia y las manifestaciones artísticas contemporáneas. Al mismo tiempo, el proyecto visibiliza "el talento actual de artistas que aportan nuevas perspectivas a la memoria y la identidad cultural y se proyectar la cultura de Huelva en un contexto internacional de referencia como es ARCOmadrid", señala la Diputación.

LA PROPUESTA

La propuesta artística pone la mirada en los movimientos migratorios actuales de la población joven, "que se ve obligada a salir de sus pueblos y ciudades de origen --en ocasiones, también fuera de España-- ante la falta de oportunidades laborales", y su conexión con aquellas migraciones producidas en El Andévalo en la década de los ochenta.

Al mismo tiempo, a través de la propia biografía y producción de Sebastián García Vázquez, se incide en la idea del retorno, de la vuelta, "creando un espacio de resignificación cultural a los sentimientos de pertenencia y arraigo, y de intercambio cultural". 'En mi pecho un estandarte' quiere retratar "una realidad colectiva: la de las familias del Andévalo que a mediados del siglo pasado, tras el cierre progresivo de la minería, se vieron obligados a emigrar, especialmente a Alemania, Holanda y Suiza", explica Diputación.

Ese paisaje humano, hecho de retornos, celebraciones y memoria compartida, atraviesa toda la exposición. La figura de Sebastián García Vázquez abre un diálogo con el arte contemporáneo y su pintura se convierte aquí en memoria activa: una manera de "conservar lo que, si no se nombra y se mira, corre el riesgo de desaparecer".

SEBASTIÁN GARCÍA

En el año 1974, el pintor Sebastián García Vázquez regresa, tras su jubilación, a Puebla de Guzmán, su pueblo natal. Desde la distancia, nunca dejó de pintar su tierra: su folclore, sus costumbres y sus rituales, a veces incluso desde el recuerdo.

Pero encuentra ahora un ecosistema singular: los vecinos de toda la vida conviven con "los modernos", aquellos que se marcharon para buscar nuevas oportunidades y que han vuelto, transformados, al sentir la necesidad de reencontrarse con su lugar de origen, su gente y su identidad, generando así "un cruce único entre tradición y cambio".

ARTISTAS PARTICIPANTES

Sebastián García Vázquez, "el pintor del pueblo" (pintura), "maestro del realismo que capturó la esencia del alma popular y la profundidad del paisaje íntimo de Huelva"; Andrés Aparicio (instalación pictórica), investiga la frontera entre lo rural y lo urbano a través de esculturas que descomponen la arquitectura tradicional; Josema López Vidal (escultura), reinterpreta la estética de la imaginería barroca aplicándola a sujetos comunes para elevar la cotidianidad.

Pilar Lozano (videoarte), artista sonora que fusiona el cante hondo con texturas electrónicas para evocar el eco de la diáspora; Paula Ruiz Aramburu (fotografía) documenta el legado industrial y la memoria emocional de las cuencas mineras onubenses; Juan Pérez 'Aure' (música), creador de atmósferas mediante electrónica analógica que "construye el espacio visual y sonoro del 'fandango postorgánico'". Toda la información sobre el proyecto en https://enmipechounestandarte.com/.