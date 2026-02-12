La Diputación de Huelva mejora la señalización interpretativa de los Dólmenes de El Pozuelo para su puesta en valor

La diputada provincial de Desarrollo Local y Fondos Europeos, Rocío Moreno. - CARMEN MORALES DELGADO/DIPUTACIÓN DE HUELVA

La Diputación de Huelva, en el marco del proyecto europeo Camino Vertical, ha llevado a cabo una actuación de mejora integral de los paneles informativos del conjunto arqueológico de los Dólmenes de El Pozuelo --aldea de Zalamea la Real--, uno de los enclaves megalíticos más relevantes del suroeste peninsular, para su puesta en valor.

La intervención responde al "avanzado estado de deterioro" de la señalización existente, "que hacía prácticamente ilegible" la información y "limitaba la correcta interpretación del espacio" por parte de visitantes y senderistas, ha indicado la institución provincial en una nota.

La diputada de Desarrollo Local y Fondos Europeos, Rocío Moreno, ha visitado los trabajos realizados que han consistido, según los casos, en la sustitución de la rotulación deteriorada por nuevos soportes gráficos y en la instalación de nuevas infraestructuras interpretativas en formato atril, diseñadas para "mejorar la legibilidad, la durabilidad y la integración paisajística".

Con ello, ha señalado que "se garantiza un acceso adecuado a los contenidos divulgativos y se refuerza la comprensión del valor histórico, arqueológico y cultural del conjunto". Esta actuación, que se ha realizado en coordinación con la Junta de Andalucía como responsable de este patrimonio arqueológico, adquiere un "especial interés" en relación con el Camino Sur Huelva-Zafra, uno de los itinerarios hacia Santiago de Compostela que atraviesan la provincia onubense y que en su tercera etapa pasa por la aldea de El Pozuelo, donde está ubicado este importante conjunto dolménico.

Aunque el trazado no pasa de forma inmediata junto al yacimiento, su proximidad convierte a El Pozuelo en un recurso patrimonial "de primer orden" para "enriquecer el relato cultural del camino y diversificar la experiencia de quienes lo recorren".

PROYECTO CAMINO VERTICAL

El proyecto Camino Vertical, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y en el marco del programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027, tiene como objetivo principal la valorización del patrimonio cultural y natural vinculado a los itinerarios jacobeos, promoviendo un turismo sostenible, de calidad y vertebrador del territorio.

Actuaciones como la desarrollada en El Pozuelo "contribuyen a reforzar la identidad de los espacios atravesados por el camino, mejorar su accesibilidad cultural y generar un mayor atractivo turístico basado en el respeto y la conservación del patrimonio". En esta línea, este proyecto trabaja especialmente sobre aquellos caminos jacobeos "quizás menos conocidos", pero con "un enorme valor histórico y patrimonial", y que en el caso de la provincia de Huelva son el Camino Sur Huelva-Zafra y el Camino de El Rocío a Santiago de Compostela, ha explicado la Diputación.

La iniciativa continúa con el trabajo realizado gracias a proyectos anteriores --ya finalizados-- y todos ellos tienen como finalidad última contribuir a recuperar y difundir la historia, dar a conocer el significado del Camino, implicar a la población local y reforzar el sentimiento de pertenencia a una red de caminos compartida con otros territorios de España y Portugal.

Con esta intervención, el proyecto Camino Vertical "avanza en su propósito de convertir los itinerarios históricos en auténticos corredores culturales, donde el paisaje, la historia y el patrimonio arqueológico se integran en una propuesta coherente y de alto valor añadido para el territorio", ha remarcado la institución provincial.