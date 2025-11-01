La Diputación de Huelva otorga ayudas de hasta 25.000 euros a 17 ayuntamientos de la provincia para eventos culturales

HUELVA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 ayuntamientos de la provincia han sido beneficiarios de la convocatoria de ayudas para la realización de eventos socioeconómicos y culturales que pone en marcha la Diputación de Huelva, a través del área de Presidencia.

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, las ayudas van desde los 25.000 hasta los 5.000 euros y suman un montante económico global de 244.000 euros. A ello hay que sumar otros 50.000 euros que recibirán una asociación y una hermandad de la provincia.

Todos los proyectos subvencionados tienen como objetivo "contribuir al desarrollo y promoción de la provincia, impulsando su cultura, patrimonio y turismo", al mismo tiempo que fomentar la diversificación y calidad de su oferta turística y ambiental.

Los eventos que se han financiado tienen como objetivo el desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia en áreas como la cultura, costumbres populares o turismo, entre otras, siempre que hayan alcanzado como mínimo las 20 ediciones del mismo, reconociendo su trayectoria y prestigio, siendo voluntad de la Diputación "apoyar los proyectos de gran repercusión que aportan valor y fomentan la cultura, la economía, el medio natural y el turismo en la provincia".

De esta forma eventos como el Festival Internacional de Danzas de Villablanca, las Jornadas Medievales de Cortegana, la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena, el Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón, el Festival Internacional de Música "Ciudad de Ayamonte", la Feria de la Castaña de Fuenteheridos y el Festival Coral del Atlántico de Isla Cristina han recibido subvención a través de esta convocatoria.

También se han acogido a estas ayudas la Feria Franca Medieval de Niebla, la Fiesta de la Vendimia de La Palma del Condado, la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría, la Feria de Artesanía de El Granado, las Jornadas de Cultura Islámica de Almonaster la Real, la Feria Ganadera y Agroalimentaria de Aroche (Fegar), la Feria del Caballo y sus complementos de Cartaya, el Concurso Provincial de Fandangos 'Amparo Correa' de San Silvestre de Guzmán, el Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre de Cortelazor y la Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo de Paymogo.

Han quedado excluidos los eventos relacionados con romerías, carnaval, Semana Santa y fiestas patronales. Además, la convocatoria "pone de relieve el interés por promover el patrimonio inmaterial de Huelva, destacando los recursos turísticos de especial trascendencia y favoreciendo el enriquecimiento y diversificación de la oferta cultural y turística".

Junto con los 17 ayuntamientos, también se han acogido a esta convocatoria la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño y la Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines, quienes recibirán 25.000 euros cada una para la realización y organización de la Saca de las Yeguas y el Belén Viviente de Beas, respectivamente.