La Diputación de Huelva patrocina el II Congreso Emerdrone, que contará con una decena de empresas del sector

HUELVA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro Agroexperimental de Empresas acogerá los días 5 y 6 de mayo el Congreso Emerdrone de actividades aéreas en situaciones de emergencias simuladas, organizado por Alaire Pilotos y patrocinado por la Diputación de Huelva. En él participan más de una decena de empresas del sector, en disciplinas tan diferentes como la seguridad, el salvamento o la protección de incendios.

Según ha indicado el ente provincial, la Diputación ya colaboró en el año 2019 con Emerdrone I, celebrado en Huelva de forma pionera, y que acogió a más de 250 profesionales y generó un impacto económico valorado en más de 260.000 euros.

En este sentido, el vicepresidente de Diputación, Juan Antonio García, y la responsable de Alaire pilotos y coordinadora del Congreso, Blanca Vera, han presentado el Congreso, en el que participan más de una decena de empresas del sector, en disciplinas tan diferentes como la seguridad, el salvamento, la protección de incendios; todo ello, de la mano de grandes profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional y empresas referentes del sector.

De este modo, durante el congreso se impartirán una amplio número de conferencias por parte de ponentes alto nivel de cualificación y se realizarán seis talleres prácticos de emergencias para los profesionales.

También se van a entregar reconocimientos a empresas destacadas en el trabajo y desarrollo de esta nueva industria, por ser pionera en implantar Inteligencia Artificial para salvamento, por utilizar tecnología cien por cien española o por desarrollar sistemas de control de masas y seguridad.

En esta línea, el vicepresidente de Diputación ha manifestado que todo ello hace del congreso "un evento interesante y muy atractivo, con más de 300 profesionales inscritos, que podrán asistir de forma presencial", pero "debido al interés suscitado por este congreso, también se incorporan plataformas online que la Diputación de Huelva pone a disposición del sector y que va a permitir la conexión desde cualquier dispositivo o bien a través del canal Youtube, y seguir en directo la exposición".

En este sentido, García ha destacado el interés suscitado en Latinoamérica, con inscripciones desde Bogotá, Costa Rica, México,Guatemala o Perú, dándole una dimensión internacional a las jornadas y poniendo de manifiesto el interés de esta temática.

Asimismo, García ha subrayado que la Diputación de Huelva "mantiene un contacto permanente" con los drones y sus oportunidades a través de la organizadora, Blanca Vera y su empresa Alaire Pilotos, "una iniciativa empresarial que se incubó en los viveros de empresas de la institución y que hoy forma parte del grupo de empresas instaladas en el Centro Agroexperimental de Empresas de la Diputación, beneficiándose del plus que presentan estas instalaciones que llevan incorporado el uso de parcelas exteriores para ensayos".

Por otro lado, el vicepresidente ha destacado que Huelva va a contar con el proyecto el Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Áereos No Tripulados (CEUS), previsto en el municipio de Moguer, con el objetivo de convertirse "en el mejor Centro de Excelencia Europeo de Sistemas no Tripulados y en referencia internacional para aviones no tripulados", y "esto posiciona a la provincia de Huelva a la vanguardia de esta tecnología en un punto de partida para crecer y fortalecerse en el ámbito de esta actividad".

Los drones se han convertido en una herramienta "esencial" en campos tan diversos como la defensa, la seguridad y el salvamento, la prevención de incendios forestales, la logística, permitiendo una nueva vía de conexión con las zonas rurales, garantizando la cohesión social y territorial.

Al respecto, García ha señalado que la agricultura pionera y avanzada de Huelva ya practica con los drones y sus "ventajas, tanto a nivel económico para el agricultor, por la mayor eficiencia y precisión en la fumigación o fertilización, el monitoreo de grandes parcelas, control de plagas".

Asimismo, el vicepresidente ha señalado que la recogida de fruta, "tan importante" en la provincia, es otra actividad en las que los drones se están iniciando. Sumando hacía "una economía sostenible y verde, que nos permita fortalecer aún más el sector agroalimentario".

Además, García ha incidido en que Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consideran los drones como "un elemento decisivo" en la lucha para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030.

En este sentido, el vicepresidente ha indicado que desde que los drones aterrizan en la actividad y en la economía, "el crecimiento ha sido vertiginoso", ya que "de un centenar de pilotos se ha pasado a 51.000 profesionales en menos de siete años". La industria de la alta tecnología aeronaútica integrada por los vehículos aéreos no tripulados (UAV), lo que conocemos como drones, "vuela alto y a una velocidad imparable".

En este sentido, García ha detallado que España se encuentra entre "las diez potencias mundiales y Andalucía, como segunda comunidad referente", tanto en operadores como en pilotos. Huelva, "ha pasado en cuatro años a contar con doce empresas de drones". De los más de 3.000 operadores nacionales, "aproximadamente el 20 por ciento son andaluces". Además, el sector cuenta con "una expectativa de crecimiento que le permitirá alcanzar un impacto económico de 1.220 millones de euros en 2035".

"La Diputación de Huelva, con estas cifras, con estas expectativas y con un escenario en el que nuestra provincia va a tener un papel destacado a nivel internacional, muestra su apoyo y acompañamiento al sector con iniciativas como esta, que enlaza con los objetivos del Plan Estratégico Huelva Smart, diseñado para marcar el desarrollo presente y futuro de la provincia de Huelva con la apuesta por las nuevas tecnologías y la innovación como motor de cambio socioeconómico", ha concluido.