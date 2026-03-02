La Diputación de Huelva pone en marcha Focotur 2026 para "reforzar la profesionalización del turismo onubense"

La diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, durante la presentación de Focotur 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva (ADH), ha puesto en marcha Focotur 2026, el Plan de Formación y Gestión del Conocimiento del ecosistema turístico provincial, una iniciativa orientada a mejorar la preparación del sector y "reforzar su competitividad en un mercado cada vez más exigente".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el programa ha sido diseñado tras un proceso de diálogo con empresarios, asociaciones, ayuntamientos y otros agentes vinculados al turismo en la provincia, consolidando un modelo de trabajo basado en la cooperación entre el ámbito público y privado.

En este sentido, la diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha destacado que este plan "nace de las conversaciones mantenidas con el propio sector". "Hemos escuchado qué necesitan y, a partir de ahí, hemos construido una propuesta útil y práctica para ayudarles a ser más competitivos", ha explicado.

De este modo, Focotur 2026 se estructura en cinco grandes líneas de actuación: calidad y sostenibilidad; análisis y aprovechamiento de datos turísticos; digitalización; innovación en productos y servicios; y comunicación y marketing.

Entre las acciones previstas se incluyen cursos para aprender a analizar mejor la información turística y utilizarla en la toma de decisiones, formación en herramientas digitales que permitan mejorar la presencia online de empresas y destinos, así como capacitación en inteligencia artificial aplicada al turismo.

El plan contempla también programas para diseñar nuevas experiencias turísticas conectando costa e interior, mejorar las estrategias de venta y comercialización, e impulsar una gastronomía más sostenible vinculada al territorio. En el ámbito de la calidad y la sostenibilidad, se desarrollarán jornadas informativas sobre certificaciones, encuentros profesionales para abordar retos como la movilidad sostenible o la accesibilidad, y asesoramiento especializado para que las empresas puedan mejorar sus estándares ambientales y de servicio.

Una de las iniciativas destacadas será la puesta en marcha del Focotur-LAB, un espacio de apoyo a la innovación y al emprendimiento turístico, especialmente dirigido a jóvenes de áreas rurales. En este marco se celebrará el I Hackathon juvenil de turismo en colaboración con la Universidad de Huelva y Andalucía Emprende.

"Desde la Diputación creemos que la formación es la base y por eso desde la Agencia Destino Huelva ofrecemos estas herramientas. Os invito a participar y aprovecharlas", ha añadido la diputada.

La mayoría de las acciones se desarrollarán en formato online, con sesiones prácticas y de corta duración que faciliten la participación de profesionales de todas las comarcas. Toda la información sobre Focotour 2026 está disponible en el portal Web de la Diputación de Huelva www.diphuelva.es .