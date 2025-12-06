Diputación de Huelva refuerza competitividad del sector con entrega de nuevos reproductores porcinos de raza ibérica

Diputación refuerza la competitividad del sector ganadero con la entrega de nuevos reproductores porcinos de raza ibér - DIPUTACIÓN

HUELVA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Agricultura y Ganadería, iniciará a partir del 8 de diciembre una nueva entrega de ejemplares reproductores de cerdo ibérico, caracterizados por una pureza genética y morfológica de máxima excelencia.

Se trata de un trabajo continuado que la Institución Provincial viene desarrollando desde hace más de treinta años, con el objetivo de "fortalecer la competitividad de las explotaciones ganaderas de la provincia mediante la mejora genética de sus animales", ha indicado la Diputación en un comunicado.

En total, a lo largo de 2025 se hará entrega de 234 reproductores ibéricos, correspondientes a 76 solicitudes presentadas por titulares de explotaciones ganaderas de Huelva.

La Diputación de Huelva mantiene en la actualidad una intensa actividad investigadora dirigida a la preservación y mantenimiento de variedades en peligro de extinción, un trabajo que requiere la existencia de reproductores, instalaciones especializadas y una dedicación técnica continuada.

Entre los proyectos de investigación desarrollados se encuentran la recuperación por retrocruzamiento de la variedad Manchado de Jabugo; la fijación de los caracteres del cruce Villalón x Torbiscal y la creación de la nueva línea Retinto del Andévalo; el estudio del efecto del tiempo de ayuno presacrificio sobre la calidad de la canal y la carne del cerdo ibérico; el muestreo y análisis isotópicos del tejido de cerdos ibéricos garantizado; y el mantenimiento de variedades en peligro de extinción como Manchado de Jabugo, Negro Lampiño y Torbiscal.

Así, han señalado que estos avances no serían posibles sin el respaldo continuado de la institución provincial y la colaboración de universidades y entidades especializadas, lo que permite la transferencia directa de los resultados de I+D+i al sector ganadero onubense.

Durante este mes, la diputada de Agricultura y Ganadería, Patricia Millán, hará entrega de 142 reproductores correspondientes a 42 solicitudes, seleccionados de la paridera de marzo de 2025 y destinados principalmente a explotaciones de la Sierra y el Andévalo.

Los ejemplares, de siete meses de edad, están inscritos en el Registro Definitivo del Libro Genealógico de la raza ibérica, y deberán mantener su trazabilidad mediante los crotales identificativos.

Desde abril de 2017, el Libro Genealógico de la raza ibérica solo admite reproductores/as cuyos progenitores estén inscritos en dicho registro definitivo, tal y como establece Aeceriber, requisito indispensable para garantizar la inclusión de los animales en la norma de calidad del cerdo ibérico.

Todos los ejemplares han superado la evaluación realizada por los técnicos del Servicio de Agricultura y Ganadería, cumpliendo con los estándares de morfología óptima, pureza genética y capacidad reproductiva.

Por último, han señalado que con esta actuación, la Diputación de Huelva "reafirma su compromiso con el fomento, la mejora y el impulso de la cabaña ganadera provincial, permaneciendo abierta a nuevas necesidades del sector y promoviendo líneas de investigación que contribuyan al progreso y la sostenibilidad de la ganadería en la provincia".