Diputación de Huelva rinde homenaje al torero David de Miranda en el décimo aniversario de su alternativa

Archivo - El torero, David de Miranda, en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva ha rendido este lunes homenaje al torero David de Miranda con motivo del décimo aniversario de su alternativa, en un acto celebrado en el Muelle de las Carabelas, en La Rábida, que ha reunido a representantes institucionales, profesionales del mundo del toro, aficionados, familiares y amigos del diestro de Trigueros.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, durante una charla coloquio sobre la figura de Miranda, su recorrido y los retos futuros, el presidente provincial, David Toscano, ha destacado que el torero ha construido una trayectoria marcada por "el talento, el esfuerzo y la humildad", al tiempo que ha señalado que Huelva "ocupa un lugar propio en la historia de la tauromaquia".

Toscano ha estado acompañado de la vicepresidenta de la institución y alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno; de la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y del diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda.

En su intervención, ha señalado que este reconocimiento resalta "una gran carrera profesional", en la que el diestro "ha mantenido intactas sus raíces, su esencia y su identidad, unos valores que también representan a la provincia de Huelva".

"David de Miranda lleva el nombre de Trigueros y de toda la provincia de Huelva cada vez que se viste de luces. Cada triunfo suyo también es un motivo de orgullo para todos los onubenses", ha afirmado Toscano, para remarcar que el homenajeado representa la cultura del esfuerzo, "una enseñanza que va mucho más allá del mundo del toro".

En el acto, han intervenido, además Jorge Buendía, quien fuera su apoderado en el momento de la alternativa; su amigo Ale Urbano, y Paco Guerrero, quien ha realizado la lectura de la crónica de la jornada en la que el torero tomó la alternativa.

Toscano ha manifestado que David de Miranda "merece recibir el cariño de su tierra en un momento tan significativo de su carrera". "Este homenaje quiere ser el abrazo de toda la provincia a un torero que ha sabido ganarse el respeto de la afición", y al mismo tiempo, celebrar "todo lo bueno que está aún por llegar".

Además, ha puesto en valor la aportación del diestro a la proyección exterior de Huelva. "Cada vez que triunfa en una plaza importante, también está presente el nombre de nuestra provincia. David contribuye a proyectar una imagen de Huelva basada en el talento, el esfuerzo y la honestidad", ha añadido el presidente.

Como recuerdo de este décimo aniversario, la Diputación ha entregado al torero un busto realizado por el escultor palmerino Martín Lagares, una obra con la que, ha señalado Toscano, "se ha querido dejar constancia del cariño, la admiración y el reconocimiento de toda la provincia".

Por su parte, David de Miranda ha agradecido a la Diputación de Huelva este homenaje y el respaldo recibido por parte de su tierra. El diestro ha reconocido que celebrar sus diez años de alternativa rodeado de familiares, amigos, compañeros y aficionados ha supuesto un momento especialmente emocionante dentro de su trayectoria, y ha recordado que esta década ha estado marcada por "el aprendizaje, la constancia y la superación de momentos muy diferentes", punto en el que ha señalado que cada temporada y cada tarde en una plaza le han ayudado "a crecer como torero y como persona".

El torero, unas de las figuras clave del cartel taurino de las Colombinas 2026, con dos tardes en la Plaza de La Merced, ha enfatizado el valor de la tauromaquia como una expresión cultural arraigada en la historia y en las tradiciones de la provincia. Finalmente, David de Miranda ha expresado su orgullo por llevar el nombre de Trigueros y de Huelva allí donde torea.