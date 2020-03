La Diputación de Huelva solicita a la Junta que deje a los alcaldes informar a su población de los contagios

HUELVA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha remitido una carta a la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, para pedir que posibilite a los alcaldes informar sobre los contagios en sus poblaciones, ya que "desde que los alcaldes comenzaron a dar los datos han dejado de actualizarlos", según indican fuentes de la institución.

Por esto, en esta misiva a la que ha tenido acceso a Europa Press, Caraballo solicita que la Junta "tome las medidas necesarias" para posibilitar la información de los casos confirmados de coronavirus a los responsables municipales.

A este respecto, el presidente de la Diputación asevera que muchos alcaldes señalan que desde la Delegación de Salud "se les ha comunicado que no pueden dar información de la existencia de casos de contagiados por el virus en sus municipios, cuando no tenemos constancia de ningún acuerdo o resolución de la administración central en el que se determine tal circunstancia", por lo que subraya que no entienden "porque se pueden dar datos a nivel nacional, autonómico y provincial y no se pueden dar a nivel municipal".

Así, Ignacio Caraballo incide en "la preocupación" de los alcaldes con respecto "a la falta de información" y "de conocimiento" de los posibles casos confirmados de personas afectadas por Covid-19 en sus localidades, ya que "cada día surgen en los municipios indicios de posibles afectados, e inmediatamente son los alcaldes los primeros que sufren la persecución de toda la población para conocer la veracidad o no de esa información, que en muchos casos son bulos, pero en otros casos son ciertos".

Por este motivo, continúa el presidente de la Diputación, se encuentran "indefensos ante esta desinformación e incomprendidos por sus vecinos" ya que "en ningún momento comprenden que ellos no tienen esa información, por lo que se encuentran doblemente presionados".

En este sentido, Caraballo ha indicado que "entiende" que debido a "la sensibilidad de la información" y atendiendo a la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, "deban aplicarse las máximas restricciones en la identificación de los casos concretos que se hayan producido en un municipio", pero también, que "dentro del respeto a dicha Ley, es posible una mayor información a los responsables directos del gobierno de los municipios, al objeto que se tomen las correspondientes medidas excepcionales".

Por ello, Caraballo ha solicitado que la Junta "tome las medidas necesarias" para posibilitar la información de los casos confirmados de coronavirus a los responsables municipales, que "como autoridad, también deben utilizar la información para mejorar la situación de este problema que a todos nos atañe", teniendo en cuenta "la situación de pánico que se está produciendo en nuestros municipios y de imposibilidad de controlar una situación que no conocen".